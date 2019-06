Stor prishöjning på bostäder

Publicerad måndag, 10 juni 2019, 08:37 av Björn Smitterberg





Svensk Mäklarstatistik presenterade på morgonen i dag siffror som visar att priserna på bostäder i Lidköping ökat rejält i pris under våren.

För bostadsrätter får man i snitt betala 11,464 kronor per kvadratmeter, en ökning med 6,3 procent. I snitt betalades 742.000 kronor per bostad.

Villapriserna har de senaste tre månaderna gått upp med 9,5 procent till 20.377 kronor per kvadratmeter. I snitt betalades 2,626 miljoner kronor per fastighet.

– Svensk Mäklarstatistik