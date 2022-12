Privatannonserna – gratis på marknaden för återbrukare

målning, skrivbord, vinterskor

Publicerad fredag, 23 december 2022, 08:10 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

Annonser som lämnas i december och inte avanmäls avslutas alla den 31 december. Sidan upphör.

17 december

Säljes

Oljemålning på duk

Kvikkjokk säljes med ram finns i Lidköping välkomna skickas ej.

tel 070 – 670 4952. Alternativt 070 – 391 8492

16 december

Säljes

Skrivbord

120×70 cm med 2 extra hyllplan Pris 200kr

072 554 5904

14 december

Säljes

Vinterskor

vattentäta storlek 42, använda cirka 35 min. Säljes Pga. att de tyvärr är för små. Pris 400:-

073 142 4524

13 december

Säljes

Microugn

L G Microvågsugn 1200 W 48 x 28 cm Dj. 35 cm Pris: 500 Kr.

Tel. 070 744 11 52

12 december

Säljes

Mobiltelefon

iPhone XR. 8 månader. Kvitto finns samt garanti tom 31/3-23 64 GB. 2 200kr bvsa

Mail: mormorc@icloud.com

Säljes

Resefodral

till golfbag. 500 :- för bägge två.

076 1103 909

8 december

Säljes

Dockkläder

Hemsydda dockkläder passande till baby born och dockor 40-45cm. Exempel : tomtedräkt med luva enligt bild 200kr varav hälften skänkes till Min stora dag.

Tel 0761 406 078 obs – rättat telnummer

Säljes

Pussel

3st på 1000 bitar och

1st på 2000 bitar.

Pris: 75 kr per styck

Tel: 0709-150 937

Säljes

Rumsavdelare/Bokhylla

Hyllan är 145,5 cm hög, 74 cm bred och 34,5 cm djup. Pris: 300kr

Tel: 070-358 0656

7 december

Säljes

Projektor

Noris slade projektor. Gammal projektor, troligen 50-tal och som inte använts på många år, förvarad i originalväska. Kanske något för samlare. Pris: 300 kronor

Tel. 070-73 822 07

Säljes

Scanner

CanoScan 8800F Kvalitetsscanner för film, foto och dokument. Filmformat småbild och mellanformat Komplett med manual, kablar m.m. I nyskick. Kr 700:-

Tel 0730 619 448

Säljes

Oljemålning

Säljes oljemålning rosor målad på duk ramad. Konstnär I Gustavzon. 450 kr

tel 070 670 4952

6 december

Säljes

Data- skrivbord

Skriv/ databord Ikea Del 1 L: 160 cm B: 120 cm / 80 cm

Del 2 L: 80 cm B: 60 cm / kan skifta sida

900 kronor

Tel: 070 637 4639 Lidköping

Säljes

Flaskor

Äldre glas flaskor 120:-

0767 868697

5 december

Säljes

bänk

Stabilt arbetsbänk med trä skiva och metall ben. Mått: H 71 cm X L: 58,5 cm X B: 28 cm Pris : 50 kr

Tel nr : 0739 067 530

Lidköping

Säljes

Soffgrupp

i läder. 800:-

ronney.hedvall@telia.com

Säljes

Slipsten

Begagnad eldriven slipsten med stor trissa. Pris; 400 kronor

2 december

Säljes

Köksassistent/Matberedare

Pris: 1000kr

Säljes

Hylla

Ikea Kallax. 600 kr.

1 december

Säljes

Skrivare

Sv/v laserprinter, fullt funktionsduglig, har blivit över. Säljes för 100:- mot avhämtning

Säljes

Symaskin

Symaskin och massor av tyger och mönster Fungerar perfekt 900kr

Säljes

Presentkort

till Silverknappen. Värde 1.250 kronor säljes för 900.

Säljes

Fitbit

Ny klocka och våg. 600kr