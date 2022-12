Nytt militärt vapen prövat på svensk stridsvagn

Publicerad tisdag, 20 december 2022, 12:37 av Redaktionen

Lidköpingsnytt har fått en artikel om ett nytt vapen mot pansarfordon.

Men redaktören måste varna – det är en artikel fylld av förkortningar som för den oinvigde kan te sig svåra att förstå. Men många läsare har säkert koppling till pansartrupperna och förstår säkert.

CV90 är en lätt stridsvagn som kan bära olika slags vapen – bl a kanon och robotar. Den har förutom sin besättning även med sig en grupp soldater som sitter som passagerare och tar sig in och ut genom bakdörrar. CV90 har sålts till flera länder förutom den svenska försvarsmakten. Den kallas här för Stridsfordon 90.

Så här lyder pressmeddelandet:

MBDA:s Akeron MP-robot (tidigare MMP) har avfyrats från stridsfordonet CV90 från BAE Systems Hägglunds. Testskjutningen genomfördes på en provplats i norra Sverige. Vid testet närvarade även representanter från Försvarsmakten.

Akeron är en unik familj av femte generationens taktiska pansarvärnsrobotar. Robotarna är utrustade med den senaste tekniken av högupplösta multispektrala sökare och verkansdelar med flera olika användningsområden (både mot hårda och mjuka mål). Robotarna är även fullt uppkopplade mot stridsledningen och har flera inställningar för målsökande algoritmer baserade på AI-teknik. CV90, som avfyrade Akeron MP-robotarna, är ett mycket kapabelt stridsfordon av senaste generationen och utrustat med avancerade system som i sin tur kan kopplas upp mot övergripande ledningssystem.

Kombinationen av Akeron MP/LYNKEUS och CV90 ger en unik förmåga att agera i komplexa miljöer (t.ex.i tätbevuxen skog, i städer etc). Vapensystemet ger skytten valmöjligheten att antingen låta Akeron-roboten låsa på målet med LOBL-läge [Lock On Before Launch], eller låta den låsa på målet efter avfyring – benämnt LOAL [Lock On After Launch]. Detta möjliggörs tack vare information som besättningen i stridsfordonet förses med. Akeron MP:s förmåga att agera mot stridsvagnar och andra måltyper på ett avstånd av ca 4 km, och då i tilllägg med ytterligare möjlighet till stridsunderstöd genom CV90-stridssystemet och dess integrerade LYNKEUS mikro-UAV, är i sig en unik lösning.

Förhållandena för testet var särskilt utvalda för att visa hur stridsfordonet CV90 bidrar till den unika förmågan hos Akeron MP/LYNKEUS och framförallt visa att utrustningen fungerar när den utsätts för svenska vinterförhållanden. Testet fullbordades med ett lyckat robotskott med mållåsning före avfyrande (LOBL) i TV mode.