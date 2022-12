”Sprunget ur lera” med Henrik Allert på Rörstrand Museum

Publicerad måndag, 19 december 2022, 16:04 av - Inskickat material

Detta blir sannolikt Henrik Allerts sista utställning.

Den första ägde rum för 51 år sedan på Galleri Petra 1971. Allert är nu 85 år, världsberömd men präglad av närheten till jorden, djuren, vardagen och årstidernas växlingar.

Cirkeln är sluten med denna retrospektiva utställning på Rörstrand Museum som på sätt och vis sätter punkt där allt en gång i tiden började.

Några av de mest intressanta konstnärerna runt 1970 fanns på Rörstrand och porslinsfabriken var en magnet som konstnärerna drogs till. Carl Harry Stålhane lockade Henrik Allert till Rörstrand efter dennes konststudier i Göteborg där Stålhane varit hans lärare. Allert var knuten till Rörstrand som frilans under åren 1969–1972. Detta var början på karriären för honom som konstnär.

Henrik Allerts förmåga att gestalta individer som förenar det andliga med det jordiska är helt unik. I Allerts konst skapas en känsla av att mystiken är en fullkomligt naturlig del av vardagen. De enkla och naturnära motiven fascinerar och får människor att reflektera och lyssna till sina känslor.

– Det har varit fantastiskt att följa Henriks entusiasm och lycka när det blev bestämt att Rörstrand Museum ville visa ett urval av hans rika produktion” säger utställningsproducent Anette Stillner. Hon är mycket tacksam över ha sett detta driv och den beslutsamhet som funnits då Henrik Allert själv har varit mycket engagerad i hela processen; hur och vad som skulle visas.

– I detta arbete kan jag heller inte låta bli att reflektera över vikten av projekt och möten som ger livet mening, tillägger hon. Henrik Allert är trygg i sin värdegrund och berättade en gång att hans mamma sa: ”- Du gör som du vill, det har du alltid gjort”.

Utställningen som hade vernissage den 5 november har fått mycket positiv respons och lockar långväga gäster till museet. ”Sprunget ur lera” pågår till den 5 februari.

Konstföredrag och möte med konstnären

Den 14 januari kl. 13 bjuder Rörstrand Museum in till ett föredrag där konstkritikern och skribenten Bo Borg berättar med utgångspunkt ur de skrifter och den tid han följt Henrik Allert under hans mycket produktiva konstnärsliv. Publiken bjuds in till ett givande samtal med utgångspunkt i reflektioner och människors möten med konsten. Det kommer också att ges möjlighet att träffa konstnären själv bland skulpturerna i utställningen.