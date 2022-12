Här är Lidköpings mest olycksdrabbade vägar

Publicerad måndag, 19 december 2022, 10:44 av - Inskickat material

En tung trafikvecka enligt statistiken

Fredag den 23 december ser ut att bli en stor trafikdag i år då julafton är på en lördag. Försäkringsbolaget If har sammanställt statistik över landets mest olycksdrabbade vägar. Här är resultatet för Lidköpings kommun.

Julen är en av de stora trafikhelgerna. Under de senaste åren har mellan 261 och 589 personer årligen rapporterats skadade i jul- och nyårstrafiken i Västra Götaland. Julen 2016 var den mest olycksdrabbade sedan 2015.

I år inträffar julafton på en lördag vilket ökar risken att trafiken koncentreras till slutet av veckan.

– Vi vet att många jobbar in i det sista före jul, och det finns en risk att stressen kulminerar på fredagen i år, precis som jultrafiken. Om du har möjlighet att åka några dagar tidigare till julfirandet och ta extra pauser så att du är utvilad när du kör, det är något vi verkligen rekommenderar, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Statistik från Transportstyrelsen visar att dödsolyckor inträffar varje år. I landet som helhet inträffar tio till tjugo dödsolyckor per år under jul- och nyårsveckorna. I Västra Götaland har sammanlagt 8 personer avlidit i trafikolyckor sedan början av 2010-talet. 2017 och 2021 var de mörkaste julloven i Västra Götaland, då två personer omkom i trafiken under jul- och nyårshelgerna.

Risken för olyckor ökar när många ska ut på vägarna samtidigt, men det finns sätt att minska riskerna.

– Det är jätteviktigt att du ser till att dina vinterdäck har bra mönsterdjup. Vi rekommenderar minst 4 till 5 millimeter och att du fyller på spolarvätska och ser till att du har med dig varningstriangel, snöskyffel, isskrapa, reflexväst, filtar och något att äta och dricka. För alla elbilister rekommenderar vi att du planerar in lite tätare laddstopp då risken att fastna i köer är mycket stor i jultrafiken. Du bör leta upp en laddare när du har cirka 30 procent kvar av batteriet, säger Johan Granholm.

Hur mycket en elbil drar för att hålla värmen varierar ganska mycket beroende på märke och modell, men det kan löna sig att sänka både hastighet och innertemperaturen några grader och använda stols- och rattvärme istället för att förlänga räckvidden.

Sett till landet som helhet är det just dagarna före julafton som är de mest riskfyllda på vägarna. Under själva julafton inträffar, historiskt sett, relativt få olyckor.

– Vädret och väglaget gör att antalet olyckor varierar från år till år, men över tid ser vi en positiv trend i att trafikolyckorna minskar, säger Johan Granholm.

Tips: Vinterrusta bilen – kör säkrare med bilen i vinter | If

Här är Lidköpings mest olycksdrabbade vägar

För att få en bättre bild av var bilister bör vara särskilt uppmärksamma har If begärt ut statistik över de mest olycksdrabbade vägsträckorna i alla kommuner.

I Lidköping är Väg 44 mest olycksdrabbad sett till de senaste sex åren (observera att detta gäller hela året, inte bara julhelgen). Där har 26 olyckor rapporterats.

Mest olycksdrabbade vägar i Lidköping