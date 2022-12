Bostadsrättspris sjunker kraftigt

Villapriser i stort sett jämnt

Publicerad torsdag, 08 december 2022, 11:41 av Redaktionen

Svensk Mäklarstatistik har i dag offentliggjort prisutvecklingen på bostäder i Lidköping.

Bostadsrätterna har sett över de senaste tre månaderna september, oktober och november sjunkit med 9,7 procent i slutpris. 83 objekt såldes i Lidköping och i genomsnitt betalades 14,423 kronor per kvadratmeter.

Jämfört med för ett år sedan har priserna gått ned med drygt 7 procent.

Villapriserna har sjunkit betydligt under de senaste två månaderna – men i september var det en toppnotering som gör att tremånadersstatistiken ännu står på plus; 0,2 %. 52 objekt bytte ägare. I snitt betalades 26.073 kronor per kvadratmeter.

Villapriserna är trots allt på en hög nivå. Vid månadsskiftet mellan november och december var nivån något över den för precis ett år sedan.

Källa Svensk Mäklarstatistik