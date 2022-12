Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad för återbrukare

skrivare, symaskin, fitbit, presentkort

Publicerad torsdag, 01 december 2022, 09:40 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

Annonser som lämnas i december och inte avanmäls avslutas alla den 31 december.

1 december

Säljes

Skrivare

Sv/v laserprinter, fullt funktionsduglig, har blivit över. Säljes för 100:- mot avhämtning

SMS-svar till 070-328 5076

Säljes

Symaskin

Symaskin och massor av tyger och mönster Fungerar perfekt 900kr

svar till mormorc@icloud.com

Säljes

Presentkort

till Silverknappen. Värde 1.250 kronor säljes för 900.

svar till mormorc@icloud.com

Säljes

Fitbit

Ny klocka och våg. 600kr

svar till mormorc@icloud.com

19 november

Säljes

Hyvelbänk

Hyvelbänk mått 120x60x43cm, höjd 75cm. Allt går att demontera så att den får plats i bil. Pris: 650 kr

Tel nr :0739 067 530

Säljes

Batteriladdare



CTEK MXS 5.0 12V/5A Microprocessorstyrd kvalitetsladdare för batterier 1,2 – 110 AH Fixar olika batterityper och problem Komplett med kablar väska och kartong. I nyskick. Kr 450:-

17 november

Säljes

vinterhjul

Pirelli odubbade vinterdäck 255/50/R17 säljes, mönsterdjup 8 mm. Passar till WW Sharan. Pris 8500 kr

0709-150 937

Säljes

Dubbdäck

Två st 185/65/15 . 200kr

0735-250 447

Säljes

Vinterdäck med dubb

Har använts på Saab 9-3. 6 mm. Pris: 500:-

Tel. 0708 247 916

16 november

Säljes

Låskätting

125cm. Pris: 150kr

Tel: 070-358 0656

Säljes

skohylla

Bänk med skoförvaring. Svart. Längd 108 cm, bredd 34 cm, höjd 50 cm. Pris: 400kr

15 november

Säljes

Fönsterbänk

Fönsterbänk/hylla av marmor 70 x 24,5 x 2 cm. Ej använd. Pris; 250 kronor

Tel. 070-73 822 07

9 november

Säljes

Geringssåg

Begagnad. Obetydligt använd. Bladlängd; ca 54 cm. Pris: 150 kronor

Säljes

dockvagn

som ny, med sängkläder och kviltat täcke. Pris: 400:-

Tel: 0706 682 736

8 november

Säljes

Smörjspruta

Smörjspruta för fettpatron eller fett i lösvikt. Lev. med metallrör och flexibel högtrycksslang. Ny i oöppnad förpackning Kr. 200:-

Tel. 0730 619 448

7 november

Säljes

Vas

Taktil Rörstrands vas, blå. Pris 700 kr

tel 072-3178 582

Säljes

Tavla

Oljemålning på canvasduk. 144x70cm. Signerad. Pris: 1.200kr

Säljes

Stövlar

Ecco Moccastövlar Dam, strl 41, som nya Pris 250 kr

tel 072-317 8582

6 november

Säljes

Jeepdunkar

Säljes, 2st 20liters, 2st 10 liters jeepdunkar ( plåt ). Fint begagnat skick. Finns i Lidköping. 600 kr.

070-339 4421

Säljes

Foto

på canvas. Osignerad. 140 x 60 cm. Pris 200

5 november

Säljes

Montörsvagn



Stadig med svängbara hjul och verktygsfack. I nyskick. Kr 175:-

3 november

Säljes

Diascanner

DiaScanner 9000F med instruktionsbok och CD med programvara. Lite använd. 250 kr. Finns på Majåker.

2 november

Säljes

Hjul

17tum Mercedes 220 c klass 1500 prutat och klart. Däcken är slut för en bil men till A-traktor fungerar dom,

jackie20142410@gmail.com

1 november

Säljes

Docksäng

med sängkläder. Mycket gott skick. Pris: 100:-

Tel:0706 682 736