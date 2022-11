Johan Glans till Stadsträdgården

Publicerad måndag, 28 november 2022, 08:52 av - Inskickat material

I sommar är det dags för en av Sveriges mest kända komiker att bege sig ut på turné. Johan Glans åker ut på en Sverigeturné – från 18 juni till 12 augusti 2023 besöker han landets somrigaste scener i ett 20-tal orter. Den 28 juli kommer han till Lidköping, Dina-scenen, Stadsträdgården.

Med sin turnétrilogi, World tour of Skåne, World tour of Skandinavien och World tour of the world är Johan Glans en av de standupkomiker som sålt flest biljetter i landet. Sedan han år 2018 avslutade sin senaste standupturné har han mestadels jobbat med film och tv, men nu är han tillbaka på den stora livescenen igen – på sin första egna sommarturné någonsin.

Sedan Johan debuterade som ståuppkomiker i Malmö 1994 har han medverkat i en lång rad produktioner, däribland tv-program som På spåret, Tror du jag ljuger och Parlamentet. Glans är också skådespelare och har medverkat i många tv-serier såsom Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet, Swedish Dicks, Home invasion och Kvarteret skatan. 2020 såg vi honom även i SVT:s julkalender Mirakel där han spelade vetenskapsmannen Vilgot.

Utöver detta har han medverkat i flertalet standup-föreställningar och musikalerna Livet är en schlager och Spamalot, samt tagit emot fler utmärkelser. Bland annat Årets skåning och Karamelodiktstipendiet. Han är även tvåfaldigt utsedd till Årets komiker.