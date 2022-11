Här är vårterminens program i Vara konserthus

Publicerad måndag, 28 november 2022, 14:19

Stort biljettsläpp när Vara Konserthus presenterar 23 nya evenemang till våren

Sedan tidigare är bland andra Sabaton, Norlie & KKV, Maja Francis och Anna Ternheim bokade till våren. Idag får de sällskap av bland andra Måns Zelmerlöw, Göteborgs Symfoniker, Bohuslän Big Band, tenThing Brassensemble och ett helt gäng andra när Vara Konserthus släpper ytterligare akter till repertoaren.

För den som gillar storband kommer den Grammybelönade basisten, kompositören och arrangören Christian McBride till Sverige för ett unikt samarbete med konserthusets egna Bohuslän Big Band. Storbandet spelar i Vara flera gånger under våren, bland annat i en hyllning till George Russell och med morgondagens jazzstjärnor i projektet Up & Coming. De möter även Blue Heaven Big Band i en Storbandsfrossa i mars.

Det klassiska programmet inleds med Göteborgs Symfoniker i januari med konserten Kärlek med förhinder som ges tillsammans med solist Ava Bahari på violin. I april kommer de tillbaka – då med den sjungande sopranen och dirigenten Barbara Hannigan. I mars kommer tenThing Brassensemble som består av tio kvinnliga brassmusiker som blåser nytt liv i verk av kända klassiska kompositörer och tonsättare som Grieg, Mozart, Vivaldi, Piazzolla och Bizet. Dessutom gästas konserthuset av Göteborg Baroque, GöteborgsOperan och deras uppsättning av Don Pasquale och Svenska Kammarkören ger en vårkonsert.

Teatersäsongen består av flera intressanta föreställningar.

I januari gästas huset av Sunil Munshis dramatisering av Kameliadamen. Jakob Eklund, Jacob Ericksson och Evamaria Björk har rollerna i en vacker och laddad föreställning med värme och humor. Februari månad bjuder på den musikdramatiska föreställningen Katakombe som väcker frågor om demokrati och yttrandefrihet. Och i mars står Carmen med förhinder på programmet – ett explosivt musikdrama av en älskad klassiker med Arthem – Romska Teatern.

Den dansintresserade har en spännande vår framför sig. Utöver firandet av Dansens dag i april kan man även njuta av Lead Us där koreografen Lisa Janbell förenar afrokubanska folkinfluenser med ett samtida scenspråk och nattklubbsbeats. Andra dansföreställningar är bland annat Never Twenty One med som tar avstamp i Black Lives Matter och uppmärksammar alla de barn och unga som fallit offer för skjutvapen och den halsbrytande och överraskande föreställningen Dan-su signerad svenskjapanska danskompaniet C/Ompany.

I vanlig ordning bjuds det även på scenupplevelser för den yngsta publiken. Barnens favoriter Pappa Kapsyl och Bockarna Bruse står på scen under Familjelördag i januari. I februari blir det familjeföreställning med Bohuslän Big Band, Hyvel-Bengt och Jonny Dyckert i Vår underbara värld och längre fram i vår kommer även Pettson & Findus. Som vanligt tillsammans med pyssel, aktiviteter och mumsig mat!

– Vårens program kommer att fyllas på ytterligare, det släpps hela tiden nya föreställningar, berättar Louise Larsson-Skoog som är producent på Vara Konserthus. Några särskilda höjdpunkter jag ser fram emot är en riktig Så Mycket Bättre-vår med Norlie & KKV, Maja Francis och Anna Ternheim med flera. Idag släpps även biljetter till en konsert med Måns Zelmerlöw.

Biljetterna släpps idag 28 november kl 13.00.

JANUARI

5-6/1 Från Pärleport till Rock ´n´ Roll – Grande Finale!

12/1 Solala – Light It Up Tour

21/1 Up & Coming – Bohuslän Big Band möter morgondagens jazzstjärnor – Ny!

22/1 Vara – Ett herrans liv mett på Slätta (del 2)

24/1 Kameliadamen – Ett drabbande drama – Ny!

26/1 Göteborgs Symfoniker – Ny!

28/1 Familjelördag: Bockarna Bruse (fr. 2 år)

28/1 Familjelördag: Pappa Kapsyl (fr. 4 år)

29/1 VÄGUS – Västra Götalands Ungdomssymfoniker – Ny!

31/1 PUB-kväll med SPF/PRO

FEBRUARI

3/2 Marcus Berggren – Å Harre Jävvlar

4/2 Anna Ternheim

9/2 Katakombe – En teaterföreställning om att fortsätta kämpa för den man är – Ny!

9/2 Bohuslän Big Band – New York, New York – A tribute to George Russell – Ny!

10/2 Norlie & KKV

11/2 Den overkliga sanningen om Bob Hund

14/2 Håll alla dörrar öppna – En hyllning till Barbro Hörberg

15/2 Sabaton – Den stora Sverigeturnén del 2

16/2 Lasse Stefanz

19/2 Bo Bop A Luba 10-årsjubileum

21/2 Lead Us – Ny!

23/2 Göteborg Baroque – Ny!

25/2 Familjelördag: Teckensäcken

25/2 Familjelördag: Vår Underbara Värld

28/2 Never Twenty One – En dansföreställning dedikerad till de som aldrig fick fylla tjugoett – Ny!

MARS

5/3 Queens – En storslagen show med de största hitsen av Queen!

11/3 Swedish Music Wonder

12/3 Lennie Norman – Gubbvarning 2.0

14/3 C/Ompany – Dan-su – Ny!

18/3 Wallmans On Tour

22/3 Carmen med förhinder – Ny!

23/3 Changes – Thomas Di Leva tolkar David Bowie

25/3 Storbandsfrossa – Bohuslän Big Band möter Blue Heaven Big Band – Ny!

26/3 Maja Francis

29/3 Snövit

31/3 tenThing Brassensemble – Ny!

APRIL

1/4 Molly Hammar

5/4 GöteborgsOperan på turné – Don Pasquale – Ny!

6/4 En afton med Elvis vänner och originalmusiker

20/4 Måns Zelmerlöw – Ny!

21/4 Christian McBride & Bohuslän Big Band – Ny!

22/4 Familjelördag: Sagorocken – Ny!

22/4 Familjelördag: Pettson & Findus – Ny!

25/4 Dansens dag – Ny!

27/4 Göteborgs Symfoniker och Barbara Hannigan – Ny!

28/4 Från Elvis Presley till Jerry Williams

MAJ

3/5 På Tunn Is – Ny!

11/5 Två Systrar Två Bröder

12/5 Svenska Kammarkören – Ny!

Med reservation för ändringar.

Se hela programmet på varakonserthus.se