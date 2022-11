SÖNDAG 27 NOVEMBER

Lidköping

Skyltsöndag med julmarknad på bl a Nya Stadens torg.

S-kvinnor

SAP-exp: 11 Klubbmöte Vi bjuder på risgrynsgröt, smörgås, kaffe och kaka. Anmälan till lidkoping@socialdemokraterna.se eller 076-669 74 50. Styrelsen

Musikunderhållning

Torgbron: 15 Amanda Karlsson och Gustav Dalemo underhåller. Arr: Lidköpings kommun

Folkets Hus – Biljetter

14.30 En annorlunda värld

15.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta PÅ RÖDA KVARN

16.45 Call Jane

17.00 She Said på Röda Kvarn

19.15 Black Panther: Wakanda Forever

MÅNDAG 28 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30 Adventsmys. Vi tänder första ljuset och fikar tillsammans!

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

Folkets Hus – Biljetter

18.00 Smygpremiär: Länge leve bonusfamiljen

20.30 Prey for the Devil

TISDAG 29 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans.

Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Ställ dina frågor om digital teknik. Plats: Biblioteksscenen.

14:00 Musikcafé med Jenny & Elin. Jenny och Elin är två systrar från Råda som har sjungit tillsammans sedan barnsben. Denna eftermiddag bjuder de på välkänd musik skriven av Björn Ulveus och Benny Andersson. Från musikaler, filmer och en och annan Abba-hit! Piano: Gustaf Winther. Fika finns att köpa. Arrangeras i samarbete med ABF Skaraborg/Lidköping

Motionsdans

Parken Lidköping: 18 Charles

Folkets Hus – Biljetter

15-18 Öppen skaparverkstad

17.30 Bones and All

19.00 She Said på Röda Kvarn

20.15 The Woman King

ONSDAG 30 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15-11:00 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

Folkets Hus – Biljetter

11.00 Kärleksbevis

13.00 Boy from Heaven

15.30 Call Jane

17.30 Geek Academy: Pirates of the Carribean

18.15 Boy from Heaven

19.00 Bones and All på Röda Kvarn

20.45 The Menu

TORSDAG 1 DECEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer

Mötesplats Hjärtat, Skaragatan 26 tel 771212

Kl 13:45 visar en julfilm

Folkets Hus – Biljetter

11.00 Mrs. Harris Goes to Paris

13.30 Call Jane

17.00 Rose

19.15 Black Panther: Wakanda Forever

FREDAG 2 DECEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Vi minns och ser klassiska julkalendrar från Sveriges Television. Från 1960 och framåt. Fika finns att köpa.

LÖRDAG 3 DECEMBER

Julkonsert

Folkets Hus: Stämningsfull helkväll i julens tecken med musikfamiljen bestående av The Hebbe Sisters och Duo Sentire. Swingmusik m m. Biljetter

SÖNDAG 4 DECEMBER

Julmarknad

Thorens affär i Uvered: 14-17. Hembygdsföreningen säljer bl a hembakat, ost, almanacka för 2023, hantverk av betong, dörrkransar samt kärvar. Servering och lotteri.

Musikunderhållning

Torgbron: 15 Petra Odenman och Tony Malmberg underhåller. Arr: Lidköpings kommun

MÅNDAG 5 DECEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15-11:00 Sittande gympa

14:00 Plantera med floristen. Tag chansen att plantera din egen julgrupp med inspiration och experthjälp av floristen Pernilla! Medtag egen kruka. Växter och dekorationer säljs till självkostnadspris. Endast kontant betalning på plats. Föranmälan senast 29/11 0510-77 12 88

TISDAG 6 DECEMBER

Mötesplats Hjärtat, Skaragatan 26 tel 771212

10 Sittgympa

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

14:00-15:30 IT-Café med surfplattor. Jultema: Lär dig skicka hälsningar med bilder, gör digitala julkort med egentagna bilder och hitta recept för julmaten. Inga förkunskaper krävs. Surfplattor finns att låna. Ingen föranmälan krävs. Plats: Scenen, Biblioteket.

14:30 Senior Singers bjuder på julstämning. Kom och lyssna när vår kör SeniorSingers bjuder på julsånger! Fika finns att köpa.

ONSDAG 7 DECEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

17:00-19:00 Pubkväll med underhållning av Lidköpingstrion Kneckedex. Välkänd musik, från dansband och visa till pop och rock. Köket serverar en kall pubtallrik med kex, ost och charkuterier. Mat och underhållning 100kr. Föranmälan krävs senast 1/12. Tel.0510-77 17 75.

Mötesplats Hjärtat, Skaragatan 26 tel 771212

10 Gympa station.

14 Bingo

TORSDAG 8 DECEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

Mötesplats Hjärtat, Skaragatan 26 tel 771212

13 Nobelmiddag m musik Hanna Sundblad anmälan Tisdag

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Stenhamarskyrkans parkering: Kvällspromenad och ärtsoppa. Samling för promenad 4 km. Därefter Kaffekvarnen och äter ärtsoppa (eller annan soppa), kaffe och kaka. Pris för medlem 70 kr/medlem, 110 kr för icke medlem. Anmälan till Inger Alteryd 0703-380389 eller Lennart Andersson 0703-655727.

FREDAG 9 DECEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Vi visar en julkonsert med The Real Group (35 min). Fika finns att köpa.

LÖRDAG 10 DECEMBER

SÖNDAG 11 DECEMBER

Musikunderhållning

Torgbron: 15 Gaeya och Anders Rane underhåller. Arr: Lidköpings kommun

MÅNDAG 12 DECEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30 Julklappsbingo! 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

TISDAG 13 DECEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30 Luciamorgon. Vi ser Lucia på vår TV tillsammans. Skinksmörgås och lussefika finns att köpa. Julklappslotteri.

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

Mötesplats Hjärtat, Skaragatan 26 tel 771212

10 Sittgympa

14 Luciafirande med musik

Motionsdans

Parken Lidköping: 18 Kent och Henke

ONSDAG 14 DECEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

17:00 Nobelfest! Vi firar med en festlig middag på SeniorCenter. Mingel med tilltugg och dryck, huvudrätt samt dessert vid långbord. Musikframträdande. Pris: 175 kr.

Föranmälan 1-9 december endast per telefon 0510-77 12 88. Begränsat antal platser. Max 2 platser per person kan bokas. Förbetalning kontant senast 9 december. Entrén öppnar 16:45.

Mötesplats Hjärtat, Skaragatan 26 tel 771212

10 Gympa station

Julkonsert

Missionskyrkan: 19 Konsert med trion Biskop-Streng-Jansson

TORSDAG 15 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

10:00-12:00 Syn- och hörselinstruktör. Drop In. Kostnadsfri rådgivning kring dina hjälpmedel som rör syn och hörsel.

11:20 Sopplunch med bio. Ät en god sopplunch på SeniorCenter och gå sedan till Folkets hus och se den danska succéfilmen ”Rose”. Lunch och bio 120kr. Föranmälan krävs, 0510-771288 Mötesplats Hjärtat, Skaragatan 26 tel 771212

13:45. Vi minns julen från förr film bilder musik FREDAG 16 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Jultraditioner – Frågesport med Dzevad. Fika finns att köpa. LÖRDAG 17 DECEMBER SÖNDAG 18 DECEMBER Musikunderhållning

Torgbron: 15 Ebba Vester och Julia Karlsson underhåller. Arr: Lidköpings kommun MÅNDAG 19 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SeniorCenter

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30 Julmusik-café. Våra värdinnor Cathrine och Elin framför sina favoritjulsånger accompanjerade av pianist Gustaf Winther. Njut av stämningsfull julmusik och fika hos oss denna eftermiddag. Begränsat antal platser, kom i tid. Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. TISDAG 20 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar. ONSDAG 21 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

11:30-13:00 eller 13:30-15:00 Jul-lunch på SeniorCenter. Vi har 2 sittningar, välj om du vill äta: 11:30-13:00 eller 13:30-15:00. Föranmälan endast per tel 0510-77 12 88 mellan 5-16 december. Begränsat antal platser. Max 4 platser kan bokas/person. Pris: 65 kr för pensionär. 82 kr för övriga. Förbetalning kontant senast 16 december för att behålla din bokning. Kortfilmer på kortaste dagen

Folkets Hus: 12-13 Årets kortaste dag firas med tre kortfilmer som visas under lunchtimmen. I foajén utställning med bildkomikern Jan Stenmarks bilder. Arr: Folkets Bio i samarbete med Folkets Hus. TORSDAG 22 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

14:00 Julfilm från 2021: Nyinspelad film utifrån Tage Danielssons klassiska julfilm; Sagan om Karl Bertil Jonssons Julafton Längd: 1 h 45 min. Paus för fika. Begränsat antal platser, kom i tid. FREDAG 23 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

9:00 Grötfrukost och Rimstuga. Vi serverar risgrynsgröt och skinksmörgås samt dryck för 40 kr. Vi hjälps åt att rimma på klappar inför julafton. Föranmälan krävs senast 21 dec. 0510-77 12 88.

14:00 Idag stänger SeniorCenter kl.14:00 LÖRDAG 24 DECEMBER SÖNDAG 25 DECEMBER MÅNDAG 26 DECEMBER TISDAG 27 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:30 Vi minns jular från förr. Kortare filmer, frågesport och samtal om jular vi minns. Fika finns att köpa. ONSDAG 28 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol. Mötesplats Hjärtat, Skaragatan 26 tel 771212

13. Tre rätters Nyårsmeny föranmälan TORSDAG 29 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:30 Nyårsfirande Vi minns 2022 och skålar in det nya året tillsammans! Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg. Fika finns att köpa. FREDAG 30 DECEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Aktivitetsbingo, Dutt and Go. Enkla rörelseövningar i kombination med bingo! Fina vinster. Kostnadsfritt.

14:00 Idag stänger SeniorCenter kl.14:00 LÖRDAG 31 DECEMBER SÖNDAG 1 JANUARI 2023

