Demonstrerar mot mäns våld mot kvinnor – vill att män ska delta

Publicerad fredag, 25 november 2022, 07:24 av Redaktionen

På fredag lyser budskapet ”ENOUGH IS ENOUGH” för andra året på Lidköpings gator och torg. Det är en del av en manifestation mot mäns våld mot kvinnor. I år blir det utbildning i skolorna och ett demonstrationståg med ljusmanifestation till vilket män bjuds in.

Artikteln har även varit publicerad tidigare i veckan.

– Då vi går samman och tar ställning mot mäns våld mot kvinnor. I år går kampanjen djupare och genomför utbildningsinsatser för både skola, arbetsliv och föreningsliv – samtidigt, säger arrangörerna Sandra Torbjörnsdotter, Anna Döse och Petra Karlsson.

Bakom manifestationen står Kvinnojouren Linnéan med Petra Karlsson samt Sandra Torbjörnsdotter och Anna Döse som driver reklambyrån Dotter & Döse.

Särskilt bjuds alltså män in till att delta i manifestatioinen som börjar på Industrigatan och går till Nya Stadens torg. Här ska ljus tändas – 15 för varje mördad kvinna i år.

Bianca Kronlöf föreläser för elever i årskurs 7-9 i Lidköping och årskurs 1-2 på De La Gardiegymnasiet om mäns våld mot kvinnor.

– Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. 2021 anmäldes 38.700 misshandelsbrott, 27.600 sexualbrott varav 9.962 rubriceras som våldtäkter mot kvinnor och flickor. Det är mer än en våldtäkt i timmen, dygnet runt, året om och då vet vi att mörkertalet är oerhört stort.

– Längst ner i våldspyramiden finns nedvärderande språk gentemot kvinnor, sexistiska skämt och dåliga värderingar. Längst upp finns mord.

ENOUGH IS ENOUGH har arbetats fram ideellt av reklambyrån Dotter & Döse och bakom initiativet står kommunen, näringsliv och föreningsliv. Att ta ställning den 25 november på internationella dagen mot våld mot kvinnor är ingen slump. Siktet är inställt på att kampanjen sprids såväl nationellt som internationellt och att

fler städer blir inspirerade att följa efter kommande år. Att vi tillsammans krokar arm, tar ställning, utbildar inom ämnet

Bildmaterial ur pressmeddelande.

Samling för deltagande i tåget sker klockan 18,15 på Industrigatan 3.