2.238 riksdagsmotioner inlämnade

Publicerad torsdag, 24 november 2022, 07:10 av Björn Smitterberg

Riksdagens ledamöter har lämnat in totalt 2.238 fristående motioner under allmänna motionstiden. Det visar den första sammanräkningen efter att motionstiden löpte ut i dag klockan 16.30. Siffran är preliminär.

Motioner är ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik. Under den allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in fristående motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. En motion kan innehålla ett eller flera förslag, yrkanden.

Den allmänna motionstiden börjar när riksdagen öppnar på hösten och slutar 15 dagar efter det att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen. I år startade motionstiden den 26 september och avslutades i dag, den 23 november klockan 16.30. Under perioden har riksdagens ledamöter lämnat in totalt 2.238 fristående motioner (preliminär siffra). Det är färre jämfört med 2021, då 4.149 motioner lämnades in.