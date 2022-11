LÖRDAG 19 NOVEMBER

Öppet Hus i Stadsträdgården

Verksamheter har öppet: 10-13

* Vävstugan, försäljning, fika lotteri

* Idrottsmuseet, visning

* Musikskolan, musik och visning

* Röda Korset, försäljning, lotteri och fika.

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Cirkusshow

Folkets Hus: 14 föreställning. 15,45 Prova på. Cirkus Cirkör med Trassel.

SPF-Järpåsbygden

Järpås bygdegård: 13 Höstfest med mat och fika samt underhållning. 100:-/pers. Anm senast 12 nov till 070-369 5305

Folkets Hus – Biljetter

12.00 Barnens bästa lördag: Pannkakor & pyssel

14.00 Barnens bästa lördag: Trassligt

15.00 Lyle, Lyle, Crocodile

15.15 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta på Röda Kvarn

16.00 Barnens bästa lördag: Prova på cirkus (föranmälan)

17.30 Kärleksbevis

17.30 Rose på Röda Kvarn

19.00 Black Panther: Wakanda Forever

19.30 Smile

20.00 The Menu på Röda Kvarn

SÖNDAG 20 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Tomtepromenad

Örslösa IP: 14.30 – 15.30 Örslösa Damklubb arrangerar sin traditionsenliga Tomtepromenad. Träffa Tomten som väntar på önskelistor och bjuder på glögg och pepparkaka. Startavgift vuxna 30 kr barn 20 kr. Kaffe och korv-servering samt fina lotterier.

Folkets Hus – Biljetter

15.00 Hilma

15.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta på Röda Kvarn

17.00 Black Panther: Wakanda Forever

17.15 She Said på Röda Kvarn

17.30 Boy from Heaven

MÅNDAG 21 NOVEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30 Bingo 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

Götene Dykarklubb

Lidköpings badhus: Prova på dyk. 200:- Info www.gotenedyk.se. Anm senast 7 nov

Folkets Hus – Biljetter

17.30 Frallfilm: Good Night Oppy

19.45 Black Adam

TISDAG 22 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

14:00 Senior Singers övar. Kom och sjung med i vår härliga kör! Ingen föranmälan krävs.

14:00-15:30 IT-Café med surfplattor. Tema: PLAY-tjänster IT-pedagogerna lär dig att använda TV4 play, SVT play och Sveriges Radio Play som gör det möjligt för dig att se på TV eller lyssna på dina favoritradioprogram när du vill, var du vill! Föreläsning och prova-på-övningar. Inga förkunskaper behövs, surfplattor finns att låna.

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212: 10 gympa. 10-12 Syn- och hörsel.

Folkets Hus – Biljetter

18.00 Black Panther: Wakanda Forever

21.15 Feed

ONSDAG 23 NOVEMBER

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212: 10 stationsgympa herrar. 14 Bingo

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15-11:00 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 Reumatikerföreningen Denna eftermiddag gäster Lidköpings Reumatikerförening SeniorCenter. Föreningen främjar reumatikers intressen som kan bidra till ett ökat välbefinnande och social gemenskap. Hör om deras arbete, aktiviteter och ställ frågor. Fika finns att köpa.

Folkets Hus – Biljetter

11.00 Rose

13.15 Boy from Heaven

16.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

21.00 The Menu

TORSDAG 24 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212: 10 stationsgympa. 13,45 Film: Den tatuerade änkan.

Klubb Maritim

SSW:s klubbhus Framnäshamnen: 19 filmkväll

Jazz-konsert

Folkets Hus: Anna Lundqvist Lisboa Cinco spelar. Arr: Folkets Hus, Lidköpings Konsertförening.

Folkets Hus – Biljetter

19.00 Jazz på Folkan: Anna Lundqvist Lisboa Cinco

FREDAG 25 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Föreläsning med kvinnojouren Linnéan: ”Mäns våld mot kvinnor”. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. Hör Helena berätta om kvinnojourens arbete, den dystra statistiken och vad du och jag kan göra för att upptäcka om någon i vår närhet är utsatt.

Manifestation mot mäns våld mot kvinnor

Industrigatan 3: 18,15 Samling för män och kvinnor i demonstrationståg till Nya Stadens torg, där ljuständning sker, och därefter åter. Info: Klicka

LÖRDAG 26 NOVEMBER

SÖNDAG 27 NOVEMBER

MÅNDAG 28 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30 Adventsmys. Vi tänder första ljuset och fikar tillsammans!

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

TISDAG 29 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans.

Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Ställ dina frågor om digital teknik. Plats: Biblioteksscenen.

14:00 Musikcafé med Jenny & Elin. Jenny och Elin är två systrar från Råda som har sjungit tillsammans sedan barnsben. Denna eftermiddag bjuder de på välkänd musik skriven av Björn Ulveus och Benny Andersson. Från musikaler, filmer och en och annan Abba-hit! Piano: Gustaf Winther. Fika finns att köpa. Arrangeras i samarbete med ABF Skaraborg/Lidköping

Motionsdans

Parken Lidköping: 18 Charles

MÅNDAG 30 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15-11:00 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

LÖRDAG 3 DECEMBER

Julkonsert

Folkets Hus: Stämningsfull helkväll i julens tecken med musikfamiljen bestående av The Hebbe Sisters och Duo Sentire. Swingmusik m m. Biljetter

SÖNDAG 4 DECEMBER

Julmarknad

Thorens affär i Uvered: 14-17. Hembygdsföreningen säljer bl a hembakat, ost, almanacka för 2023, hantverk av betong, dörrkransar samt kärvar. Servering och lotteri.

MÅNDAG 5 DECEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

TORSDAG 8 DECEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Stenhamarskyrkans parkering: Kvällspromenad och ärtsoppa. Samling för promenad 4 km. Därefter Kaffekvarnen och äter ärtsoppa (eller annan soppa), kaffe och kaka. Pris för medlem 70 kr/medlem, 110 kr för icke medlem. Anmälan till Inger Alteryd 0703-380389 eller Lennart Andersson 0703-655727.

MÅNDAG 12 DECEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

TISDAG 13 DECEMBER

Motionsdans

Parken Lidköping: 18 Kent och Henke

ONSDAG 14 DECEMBER

Julkonsert

Missionskyrkan: 19 Konsert med trion Biskop-Streng-Jansson

MÅNDAG 19 DECEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. FREDAG 17 FEBRUARI och LÖRDAG 18 FEBRUARI

Melodifestival

Lidköping Arena: Melodifestival

