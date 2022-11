TORSDAG 17 NOVEMBER

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212: 10 gympa

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30-16:00 Napoleonbakelse i fiket hela dagen! Bakelse och kaffe 41 kr.

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

11:20 Sopplunch med bio. Ät en god sopplunch på SeniorCenter och gå sedan till Folkets hus och se filmen ”Bränn alla mina brev”. Lunch och bio 120kr. Föranmälan krävs, 0510-771288

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Utfärd till Skara: Buss till Skara ca kl. 11:37, samling kl. 11:30. Vi äter lunch på Stadshotellet och får en visning av Veterinärmuséet kl. 14. Går även bra att ansluta vid muséet. Pris för visning: 50 kr/medlem, 90 kr icke medlem. Anmälan till Maria Albinsson 0705-38072 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931865, sms.

Konsert

Musikskolan: 19 Duo Julia & Theo. Arr Lidköpings Konsertförening

Folkets Hus – Biljetter

18.00 Mrs. Harris Goes to Paris

18.30 Black Panther: Wakanda Forever

20.15 Rose

FREDAG 18 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Vi sjunger allsånger tillsammans med hjälp av en hemsida som heter Allsjung! Fika finns att köpa. Kom och sjung eller bara lyssna och umgås!

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Teater/Monolog

Restaurang Esplanadteatern: Maria Arnadottir med monolog: Hur ska det gå? Biljetter på Tickster. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer. Obs att Esplanadteatern är platsen efter byte.

Folkets Hus – Biljetter

10.00 Knattebio: Molly Monster

10.00 Kärleksbevis

11.30 Mrs. Harris Goes to Paris

14.00 Hilma

15.00 Rose

17.30 Black Panther: Wakanda Forever

17.30 Geek Academy Special: Pokemon Scarlet & Pokemon Violet – Spel mot bioduk

18.00 She Said på Röda Kvarn

20.00 Boy from Heaven,

20.45 The Menu

20.45 Feed på Röda Kvarn

LÖRDAG 19 NOVEMBER

Öppet Hus i Stadsträdgården

Verksamheter har öppet: 10-13

* Vävstugan, försäljning, fika lotteri

* Idrottsmuseet, visning

* Musikskolan, musik och visning

* Röda Korset, försäljning, lotteri och fika.