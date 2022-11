ONSDAG 16 NOVEMBER

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212: 10 stationsgympa herrar. 14 Musik med Anders Ramberg. Kakbuffé 40 kr.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15-11:00 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

17:00-19:30 Pubkväll med Hackspettarna. Marita och Beppe Viström är ”Hackspettarna”, de uppträder med ett musikprogram som tar oss från Lidköpings station till Brittiska öarna via Göteborg. Vi träffar även på Lasse Dahlqvist och Evert Taube på vägen. Fish & Chips serveras. Mat och underhållning 100 kr. Entrén öppnar kl.16:45. Föranmälan senast 12/11.

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Gymnasieinformation – Öppet Hus

De la Gardiegymnasiet: 16,45 – 20 är elever i år 8 och 9 tillsammans med anhöriga välkomna. Programmen har infopass varje halvtimme med start kl 17.00. Skolledning och studievägledare har allmän info på F-hustorget innanför huvudentrén.

Föreläsning: Om religioner i Jerusalem

Biblioteket: 18,30 Marianne och Lars-Inge Claesson ger sin bild av hur judiska, kristna och muslimska pilgrimer från hela världen söker sig till sin heliga stad som de själva arbetat i. Fri entré, ingen förbokning krävs.

Konsert

Röda kvarn: 19 I konsertserien Musik på Röda kvarn; Vitoria Tolstoy.

Folkets Hus – Biljetter

11.00 Hilma

11.00 Rose

13.15 Maya Nilo (Laura)

13.30 Bränn alla mina brev

15.30 Ticket to Paradise

16.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

18.00 Kärleksbevis

18.00 Black Panther: Wakanda Forever

20.30 One Piece Film: Red

TORSDAG 17 NOVEMBER

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212: 10 gympa

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30-16:00 Napoleonbakelse i fiket hela dagen! Bakelse och kaffe 41 kr.

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

11:20 Sopplunch med bio. Ät en god sopplunch på SeniorCenter och gå sedan till Folkets hus och se filmen ”Bränn alla mina brev”. Lunch och bio 120kr. Föranmälan krävs, 0510-771288

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Utfärd till Skara: Buss till Skara ca kl. 11:37, samling kl. 11:30. Vi äter lunch på Stadshotellet och får en visning av Veterinärmuséet kl. 14. Går även bra att ansluta vid muséet. Pris för visning: 50 kr/medlem, 90 kr icke medlem. Anmälan till Maria Albinsson 0705-38072 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931865, sms.

Konsert

Musikskolan: 19 Duo Julia & Theo. Arr Lidköpings Konsertförening

Folkets Hus – Biljetter

18.00 Mrs. Harris Goes to Paris

18.30 Black Panther: Wakanda Forever

20.15 Rose

FREDAG 18 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Vi sjunger allsånger tillsammans med hjälp av en hemsida som heter Allsjung! Fika finns att köpa. Kom och sjung eller bara lyssna och umgås!

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Teater/Monolog

Restaurang Esplanadteatern: Maria Arnadottir med monolog: Hur ska det gå? Biljetter på Tickster. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer. Obs att Esplanadteatern är platsen efter byte.

Folkets Hus – Biljetter

10.00 Knattebio: Molly Monster

10.00 Kärleksbevis

11.30 Mrs. Harris Goes to Paris

14.00 Hilma

15.00 Rose

17.30 Black Panther: Wakanda Forever

17.30 Geek Academy Special: Pokemon Scarlet & Pokemon Violet – Spel mot bioduk

18.00 She Said på Röda Kvarn

20.00 Boy from Heaven,

20.45 The Menu

20.45 Feed på Röda Kvarn

LÖRDAG 19 NOVEMBER

Öppet Hus i Stadsträdgården

Verksamheter har öppet: 10-13

* Vävstugan, försäljning, fika lotteri

* Idrottsmuseet, visning

* Musikskolan, musik och visning

* Röda Korset, försäljning, lotteri och fika.