Fartyg i Lidköpings hamn

Publicerad fredag, 11 november 2022, 09:43 av Redaktionen

I dag lossar ”Rix Amber” en last från Nakskov och går sedan med last härifrån till Brügge.

Under lördagen väntas tre fartyg till Lidköping; ”Niklas” lossar last från Swinoujscie och går därefter till Bremen, ”Arctica Hav” som lossar last och därefter går till Vejle, samt ”Eems Carrier” som kommer med last från Gluckstadt.