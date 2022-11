Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

smörjspruta, stövlar, dunkar, foto, montörsvagn, hjul

Publicerad tisdag, 08 november 2022, 10:34 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

8 november

Säljes

Smörjspruta

Smörjspruta för fettpatron eller fett i lösvikt. Lev. med metallrör och flexibel högtrycksslang. Ny i oöppnad förpackning Kr. 200:-

Tel. 0730 619 448

7 november

Säljes

Vas

Taktil Rörstrands vas, blå. Pris 700 kr

tel 072-3178 582

Säljes

Tavla

Oljemålning på canvasduk. 144x70cm. Signerad. Pris: 1.200kr

Tel: 0706 756 847 gärna sms

Säljes

Stövlar

Ecco Moccastövlar Dam, strl 41, som nya Pris 250 kr

tel 072-317 8582

6 november

Säljes

Jeepdunkar

Säljes, 2st 20liters, 2st 10 liters jeepdunkar ( plåt ). Fint begagnat skick. Finns i Lidköping. 600 kr.

070-339 4421

Säljes

Foto

på canvas. Osignerad. 140 x 60 cm. Pris 200

5 november

Säljes

Montörsvagn



Stadig med svängbara hjul och verktygsfack. I nyskick. Kr 175:-

3 november

Säljes

Diascanner

DiaScanner 9000F med instruktionsbok och CD med programvara. Lite använd. 250 kr. Finns på Majåker.

2 november

Säljes

Hjul

17tum Mercedes 220 c klass 1500 prutat och klart. Däcken är slut för en bil men till A-traktor fungerar dom,

jackie20142410@gmail.com

1 november

Säljes

Docksäng

med sängkläder. Mycket gott skick. Pris: 100:-

Tel:0706 682 736

31 oktober

Säljes

Väggur (pendel)

Gammalt väggur i trä (fungerar bra) Mått: H:77cm B:37cm D:20cm. Säljes för 300kr

0705 669 371

Säljes

Gammalt fåtölj

i bra skick med icke slitet tyg Mått: H:95cm B:60cm D:90cm Säljes för 300kr

30 oktober

Säljes

Gardiner

2 st gardinlängder ca 140×210 cm. 750 kr.

Tel: 0738 277 395

Säljes

Lysrörsarmatur

Ny. Pris 100:-

Tel 0708 247 916

28 oktober

Säljes

Vinterdäck

Suttit på Mercedes A klass 2017. Använda 2 säsonger Mönsterdjup 8mm Mycket bra skick 4.900kr.

e-postsvar: gunnarssona470@gmail.com

Säljes

Al-fälgar

4 st till Volvo S80 500:-.

Tel 0706 496 450

Säljes

Dubbdäck

Dubbdäck 195/65 R15 al fälg till Saab 9000 1500:-

Tel 0706 496 450

Säljes

Dubbdäck

225/55 R16 Volvo S80. 1500:-

Tel 0706 496 450

Säljes

Vinterdäck

4 st vinterdäck med fälg. Sitter på en Mercedes C-class. Kumho 255/40 R18 99V. 8mm kvar på slitbanan. Pris: 5.995 kronor

Tel. 0767 791 901

Säljes Torr barrved

Längd ca 30cm Pris 950kr

e-postsvar: gunnarssona470@gmail.com

27 oktober

Säljes

Vägg-TV

1 st digital väggTV 21″ med konsol 300:- Finns i Lidk.

tel 0705 212 265

26 oktober

Säljes

Marmorbord

Fint marmorbord på guldaktig ställning för soffgruppen i bra skick. Mått: L: 140 cm B: 80 cm H: 50 cm. Säljes för 900kr

Mobil: 0705 669 371

Säljes

Fönster

Nytt fast PVC fönster 450×450. Pris 800:-

Maila: raadestedt@hotmail.com

25 oktober

Säljes

Silo

Silo/lagerficka 3x3x3+kon, i 5 mm plåt, skruv 6″ 6m, Skandiaelevator 7,5m. Använt till spannmål, fungerar även till pellets mm. Ventilationsfläkt med motor följer med om man vill, osäker på om motorn fungerar på den. Nedmonterat, klart för avhämtning. Finns på Kållandsö. Säljes tillsammans eller var för sig. Bud med rätt att neka.

Vid intresse ring 073-801 9422, Gunnar.

Säljes

Matsalsbord

220 x 90 cm, med iläggsskiva 220 x 117 cm Pris 1000 kr

22 oktober

Säljes

Tyngdtäcke

4.5 kg Ej använt. 399 kr.+ porto

0761 884 664

Säljes

Vinterdäck

4 st med fälg. Sitter på en Mercedes C-class. Kumho 255/40 R18 99V. 8 mm kvar på slitbanan. Pris: 5.995 kronor

Tel. 0767 791 901

Säljes

vinterdäck



185/65 R15 2st Hakkapelitta, 2St Firestone. Suttit på Ford Focus. Mönsterdjup 7,5 – 8,0 mm. Pris 1.500:-

21 oktober

Säljes

Bäddsoffa

Liten bäddsoffa 1,40×75 pris 200:-

Säljes

Vinterdäck

Pirelli vinterdäck 225/50/R17 med svarta fälgar säljes. Mönsterdjup 8mm. De är endast körda vintern 21/22. Har suttit på en Volkswagen Sharan men passar givetvis till andra bilmodeller. Pris: 8.900kr

Vid intresse ring: 0703 338 289

20 oktober

Säljes

el-promenadscooter

Blimo. Lättkörd med maxhastighet 7 km/h. Obetydligt använd. Underhållsladdad i garage. Ihopfällbar för transport i kombibil. Vikt 45 kg, L/B/H, 107x48x45 cm. Användarmanual finns. Pris; 6.900 kronor. Ring för mer info och visning.

070-73 822 07

17 oktober

Säljes

Dubbdäck

4 st. Dubbdäck 2 Nokian, 2 Gislaved 195/65R15 7-8mm Suttit på Volvo V50. 2.000 kr

15 oktober

Säljes

Bil

VW Caddy 2004. Bensin, s. o. vinterdäck 21.500 mil. Besiktad och skattad till 2023-03-3. Pris 15.000:-

Säljes

Adventsljusstake

47 bred, 88,5 hög. Vit. 250 kr. Finns i Lidköping

Tel:0705 144 701

14 oktober

Säljes

Moped

Generic Trigger 45, 2008, avställdes i okt 2021. Har inte körts i år. Mopeden är inte körklar utan säljs som ett reparationsobjekt, alternativt i delar. Motor: AM6. Sittdyna, tank, ljuddämpare, alla kåpor, m m är avmonterade men allt finns. Pris: 3000 kronor eller bud. Vid intresse ring för mer detaljer.

12 oktober

Säljes

Terrassvärmare

Hortus Patio Heater 2000 w. Med fjärrkontroll, separata knappar för värme och belysning. Nypris 1.255 kr. Endast använd en gång. Pris 450 kr. Finns i Lidköping/Ulriksdal.

Tel 0703 284 502.

Säljes

Takspotlight

Aldrig använd. Pris: 300kr

Tel 070-358 0656

Säljes

Takplafonder

2 takplafonder 35cm diameter Pris: 300kr

10 oktober

Säljes

Hyvelbänk

120x60x43cm, höjd 75cm. Ben dra av med flat skruvmejsel. Allt gå i bilen. Finns i Källby Pris: 700 kr

Tel nr :0739 067 530

9 oktober

Säljes

Självvattnande blomlåda

Lämplig för gravar. 80×30 cm. Djup 25 cm. Nya band ingår. Pris 300 kr