LÖRDAG 5 NOVEMBER

Folkets Hus – Biljetter

12-20 Barnens konstafton

13.00 Mamma Mu hittar hem

13.30 Den magiska månresan

15.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

15.30 Lyle, Lyle, Crocodile

16.00 Ticket to Paradise på Röda Kvarn

17.00 Jag öppnar min dörr – dörrar från lovets dörrverkstad öppnar

18.00 Direkt från Metropolitan: La traviata

18.00 Stilla liv

18.15 Feed på Röda Kvarn

20.00 Maya Nilo (Laura)

20.30 Prey for the Devil på Röda Kvarn

22.00 Hilma

22.00 Kortfilmer av Niki Lindroth von Bahr

SÖNDAG 6 NOVEMBER

Folkets Hus – Biljetter

14.30 Lyle, Lyle, Crocodile

15.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

17.00 Mrs. Harris Goes to Paris

17.15 Hilma

MÅNDAG 7 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30 Dokumentärfilmsvisning: Lennart Hyland (60 min) Fika finns att köpa.

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

Folkets Hus – Biljetter

17.30 Frallfilm: Fiktiv granskning – med besök av Jimmy Olsson

18.00 Hilma

20.30 Året jag slutade prestera och började onanera

TISDAG 8 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Ställ dina frågor om digital teknik. Plats: Biblioteksscenen.

14:00 Senior Singers övar. Kom och sjung med i vår härliga kör! Ingen föranmälan krävs.

Folkets Hus – Biljetter

17.30 Maya Nilo (Laura)

18.00 Black Adam

20.00 Bros

20.45 Feed

ONSDAG 9 NOVEMBER

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212. 14 Bingo

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15-11:00 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 Lär dig swisha. Inspirationsföreläsning för alla och övningsmöjligheter för dig som har swish i din mobiltelefon.

SKPF-pensionärrna

Vara folkhögskola: 14 Månadsmöte med underhållning. Anm delt till 070-598 1976

Folkets Hus – Biljetter

15.45 Maya Nilo (Laura)

17.30 Geek Academy: Black Panther

18.00 Hilma

18.30 Black Panther: Wakanda Forever

20.30 Prey for the Devil

TORSDAG 10 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00-12:00 Syn och Hörsel-instruktören har Drop In Kom och ställ dina frågor som rör dina hjälpedel kring syn och hörsel.

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

13:00-15:00 Kursstart ”Lär känna din Mobiltelefon” Nybörjarkurs för dig med en android telefon, t.ex Samsung. 3 tillfällen (10, 17 och 24 november) Fåtal platser kvar. Föranmälan krävs, 0510-77 17 75

Folkets Hus – Biljetter

17.30 Ticket to Paradise

18.00 Munch: Love, Ghosts and Lady Vampires

19.45 Black Adam

20.15 Black Panther: Wakanda Forever

FREDAG 11 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00-12:00 Kursstart: iPad-kurs. En kurs för nybörjare. 3 tillfällen (11, 18 & 25 november) Surfplattor finns att låna. Föranmälan krävs. Ring 0510-77 00 50

14:00 Fredagsmys. Mode och trender genom tiderna. Nostalgi och quiz. Tag gärna med dig något plagg eller accessoar som betytt eller betyder mycket för dig! Eller kanske bilder som visar tidigare trender?

Näringslivsfest

Stadt: 18 föranm till måltid victoria@naringslivetilidkoping.se

LÖRDAG 12 NOVEMBER

Släktforskningshjälp

Släktforskarlokalen Sockerbruket, ingång port M: 10-14 Öppet Hus – släktforskarhjälp. Info 076 345 5066. Alla välkomna.

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Musik i allhelgonatid

S:t Nicolai kyrka: 14 och 17 Mozarts Requiem framförs av Rebecka Wallroth, Maria Forsström, Daniel Ralphsson, Markus Schwartz och körerna Nicolai Vocalis och Bel Canto samt Skarabygdens symfoniorkester. Lars Hernqvist leder.

Moderaterna Saleby-Järpås

Trässbergs bygdegård: 18 Höstfest. Föranm senast 9 nov till 073-0366 482.

SÖNDAG 13 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spiken: 8-18

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Sunnersbergs Hembygdsförening

Tolsjö bygdegård: 15 kaffekalas. Marieanne Bäckman berättar om småkakornas historia.

MÅNDAG 14 NOVEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

SeniorCenter är stängt pga personalutbildning.

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Götene Dykarklubb

Lidköpings badhus: Prova på dyk. 200:- Info www.gotenedyk.se. Anm senast 7 nov

TISDAG 15 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212: 10 Gympa

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Motionsdans

Parken Lidköping: 18 Kalle och Stefan

ONSDAG 16 NOVEMBER

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212: 10 stationsgympa herrar. 14 Musik med Anders Ramberg. Kakbuffé 40 kr.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15-11:00 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

17:00-19:30 Pubkväll med Hackspettarna. Marita och Beppe Viström är ”Hackspettarna”, de uppträder med ett musikprogram som tar oss från Lidköpings station till Brittiska öarna via Göteborg. Vi träffar även på Lasse Dahlqvist och Evert Taube på vägen. Fish & Chips serveras. Mat och underhållning 100 kr. Entrén öppnar kl.16:45. Föranmälan senast 12/11.

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Konsert

Röda kvarn: 19 I konsertserien Musik på Röda kvarn; Vitoria Tolstoy.

TORSDAG 17 NOVEMBER

Mötesplats Hjärtat,

Skaragatan 26, tel 771212: 10 gympa

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30-16:00 Napoleonbakelse i fiket hela dagen! Bakelse och kaffe 41 kr.

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

11:20 Sopplunch med bio. Ät en god sopplunch på SeniorCenter och gå sedan till Folkets hus och se filmen ”Bränn alla mina brev”. Lunch och bio 120kr. Föranmälan krävs, 0510-771288

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Utfärd till Skara: Buss till Skara ca kl. 11:37, samling kl. 11:30. Vi äter lunch på Stadshotellet och får en visning av Veterinärmuséet kl. 14. Går även bra att ansluta vid muséet. Pris för visning: 50 kr/medlem, 90 kr icke medlem. Anmälan till Maria Albinsson 0705-38072 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931865, sms.

FREDAG 18 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Vi sjunger allsånger tillsammans med hjälp av en hemsida som heter Allsjung! Fika finns att köpa. Kom och sjung eller bara lyssna och umgås!

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Teater/Monolog

Restaurang Sockerfabriken: Maria Arnadottir med monolog: Hur ska det gå? Biljetter på Tickster. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer

LÖRDAG 19 NOVEMBER

Öppet Hus i Stadsträdgården

Verksamheter har öppet: 10-13

* Vävstugan, försäljning, fika lotteri

* Idrottsmuseet, visning

* Musikskolan, musik och visning

* Röda Korset, försäljning, lotteri och fika.