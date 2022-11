I kyrkor i dag och de närmaste dagarna

Publicerad torsdag, 03 november 2022, 06:04 av Redaktionen

Lidköpings församling

Gudstjänster

Fredag 4 november

Nicolaikyrkan öppen från kl 08.

Nicolaikyrkan: 10,30 Promenad, 12 Pilgrimsmässa

Lördag 5 november

Nicolaikyrkan: 11 Konstafton. 11 Högmässa. 22 Completorium

Hoppets kapell: 15, 16, 17, 18 och 19: Minnesgudstjänster med musik.

Söndag 6 november

Nicolaikyrkan: 11 Högmässa. 18 Musikgudstjänst; sånger till tröst med Nina Tågerud, Jimmy Paulsson och Josefin Creutzer.

Måndag 7 november

Mariagården: 13,30 öppen dörr. 17 Veckomässa.

Tisdag 8 november

Nicolaikyrkan: 17 Andrum

S:t Sigfrids kyrka 17: Familjegudstjänst

Onsdag 9 november

Sigfridkyrkan: 13,30 Öppen dörr. 14 Promenad. 16,30 Taizégudstjänst.

Mariagården: 14 Promenad



Fackeltåg till minne av kristallnatten 9 november

Talare: biskop Åke Bonnier.

18.00 Samling vid Folkets hus, tal hålles – fackeltåg till Rådhuset, därefter serveras varm dryck i Pingstkyrkan

19.00 Pingstkyrkan: Panelsamtal där biskop Åke Bonnier medverkar tillsammans med lokala företrädare för partier och kyrkor.

Novemberpogromen var den dittills värsta händelsen före andra världskrigets utbrott. Den innebar våldsamma förföljelser mot judar i Tyskland mellan 9 och 10 november 1938. Synagogor förstördes och judiska butiker fick skyltfönstren krossade. Därav också begreppet ”Kristallnatten”.

Mozarts Requiem

S:t Nicolai Vocalis • Bel Canto • Skarabygdens symfoniorkester

Två föreställningar den 12 november i S:t Nicolai kyrka kl. 14.00 & 17.00.

Mozarts Requiem i S:t Nicolai kyrka, Rebeck Wallroth, sopran, Maria Forström, alt, Daniel Ralphsson, tenor, Markus Schwartz, bas, och Lars Hernqvist, dirigent. Samarrangemang med konsertföreningen. Inträde 100 kr för konsertföreningens medlemmar, 150 kr för icke medlemmar, ungdomar <20 år fritt. Biljetter



Toner under valven följande lördagar kl 11.30

26 nov: Stephen Craig, orgel.

Gudstjänstkör, här kan alla delta någon söndag då och då, när det passar. Kören träffas innan söndagens gudstjänst kl. 9.30, övar in ett par enkla sånger samt söndagens psalmer, och deltar sedan i gudstjänsten som startar kl. 11.00. Alla är välkomna, med eller utan körvana. Följande söndagar: 30 okt och 20 nov.

Öppen kyrka, Kyrkan är öppen vardagar för enskilda besök. Ofta öppnar den klockan 08 och när den är öppen finns en gatupratare på plats utanför.

Råda kyrka ..

Gudstjänster

Torsdag 3 november

Lugnet 14,30 Andakt

Fredag 4 november – gravsmyckningsdagen

Alla kyrkor i pastoratet (ej Tådene) hålls öppna kl 9-17. Välkommen att tända ljus på kyrkogårdarna och i kyrkan. Kaffe serveras från kl. 15 i de kyrkor andakter hålls (förutom i Mellby där kaffet är i kyrkstugan).

Orgelmusik spelas i Kållands-Åsaka kyrka kl. 15.15-16 och i Råda kyrka kl. 16.30-17.

Andakter:

Kållands-Åsaka kyrka 15, Susanna Venetvaara.

Karaby kyrka 15.30, Martin Ånestrand, sång och musik.

Järpås kyrka 16, Anna-Karin Widnersson.

Mellby kyrka 16, Susanna Venetvaara.

Råda kyrka 17, Susanna Venetvaara.

Örslösa kyrka 17, Martin Ånestrand, sång och musik.

Lördag 5 november – Alla helgons dag

Järpås kyrka 10 Högmässa, Anna-Karin Widnersson.

Kållands-Åsaka kyrka 10 Familjemässa, Susanna Venetvaara. Miniorer och Mini-Juniorer medverkar. De har bakat nattvardsbrödet.

Söne kyrka 10 Högmässa och föredrag, Markus Hagberg. Efter mässan blir det enkelt kyrkkaffe och därefter följer del 3 av 3 om kyrkans kännetecken. Idag är rubriken ”Apostolisk”.

Tranums kyrka 18 Gudstjänst, Markus Hagberg.

Söndag 6 november – Alla själars dag

Tuns kyrka 10 Högmässa, Martin Ånestrand. Ljuständning för under året avlidna församlingsbor. Silviikören medverkar.

Tuns kyrka 11 Pilgrimsvandring, Martin Ånestrand. Vi samlas efter mässan och går en kortare runda i markerna kring Tun och avslutar med kaffe och smörgåsar i

församlingshemmet. Vid regn direkt iförsamlingshemmet.

Häggesleds kyrka 18 Minnesgudstjänst, Anna-Karin Widnersson. Ljuständning för under året avlidna församlingsbor. Järpåskören medverkar.

Råda kyrka 18 Minnesgudstjänst, Susanna Venetvaara. Ljuständning för under året avlidna församlingsbor. Rådakören medverkar. Efter gudstjänsten är det kaffe i församlingshemmet.

Örslösa kyrka 18 Minnesgudstjänst, Martin Ånestrand. Ljuständning för under året avlidna församlingsbor. Con Futuro medverkar.

Måndag 7 november

Örslösa kyrka 9.30: Café Grace

Järpås församlingshem 18,30 Bibelstudium

Tisdag 8 november

Tun, mötesplatsen: 14 andakt

Råda församlingshem: 17 Tisdagsträff

Järpås församlingshem: 9,30 ”På tur med Tore” – lätt promenad i bygden. Följs av fika. 18 Stilla rum – stillsamt och avslutning med andakt och fika.

Torsdag 10 november

Bräddegården: 14,30 Andakt. Durklangen medverkar.

Råda kyrka: 18 Vardagsgudstjänst.

Mötesplatser och öppna kyrkor m m

Sävare församling

Trässberg

Gudstjänster

Torsdag 3 november

Majåkerskyrkan 9,30 Promenad. 17,30 Veckomässa

Fredag 4 november

Hovby kyrka: 14 Öppen kyrka i Allhelgonatid

Trässbergs kyrka: 14 Öppen kyrka i Allhelgonatid

Sävare kyrka: 14 Öppen kyrka i Allhelgonatid

Saleby kyrka: 14 Öppen kyrka i Allhelgonatid

Lindärva kyrka: 14 Öppen kyrka i Allhelgonatid

Härjevad kyrka: 14 Öppen kyrka i Allhelgonatid

Norra Härene kyrka: 14 Öppen kyrka i Allhelgonatid

Hasslösa kyrka: 14 Öppen kyrka i Allhelgonatid

I flera kyrkor serveras kaffe, och det ges musik vid olika tider.

Lördag 5 november

Hasslösa kyrka: 11 Minnesgudstjänst med mässa.

Saleby kyrka: 18 Minnesgudstjänst

Söndag 6 november

Sävare kyrka: 11 Minnesgudstjänst

Hovby kyrka: 16 Minnesgudstjänst

Tisdag 8 november

Sävare församlingshem: 8,30 Frukost

Torsdag 10 november

Majåkerskyrkan: 9,30 Promenad

Truvegården Filsbäck: 10 Ett steg i taget – fika och promenad

Sunnersbergs församling



Otterstad

Gudstjänster

Torsdag 3 november

Otterstads församlingshem: 9 Öppet Hus.

Lördag 5 november

Rackeby kyrka: 18 Musik i allhelgonatid; Kören In Chorus tillsammans med violinisten Linnea Röör.

Söndag 6 november

Kyrkans gård: 10 Mässa

Sunnersbergs kyrka: 16 Minnesgudstjänst

Otterstads kyrka: 18 Minnesgudstjänst

Gösslunda kyrka: 18 Minnesgudstjänst

Torsdag 10 november

Otterstads församlingshem: 09 Öppet Hus

EFS-kyrkan i Lidköping

Östergatan 20

Söndag 13 november

kl 17.00 Gudstjänst Anders Kjellqvist, Mikael Andersson och Per-Ola Enander. Kyrkkaffe

Frälsningsarmén i Lidköping

Torggatan 3

Lördag 5 november – Alla helgons dag

16 Gudstjänst på Frälsningsarmén. Det blir parentation, solosång av Ida Qvarfordt och Musikkåren spelar. Musikanterna fortsätter sedan till kyrkogården, där de spelar vid två tillfällen: kl. 17.30 och 18.30.

Måndag 7 november

kl. 17 är det Familjemiddag. Vi äter tillsammans och sedan står det film på programmet. Vi måste anmäla oss till detta, lättast på tel 073-920 64 36.

Tisdagen 8 november

Flitens lampa tändskl. 10.30 då Tisdagsgruppen samlas. Det handarbetas i god gemenskap med avbrott för andakt och en kopp kaffe.

Onsdag 9 november

11 Onsdagsträff. Här inleds med sång och musik, andakt och önskesånger. Efter en kopp kaffe hjälps vi sedan åt att lösa veckans quiz.

Baptistkyrkan i Lidköping

Norra Torngatan 22

Tisdag 8 november

Kl 16 – 18 ’Öppen kyrka’. Samtal om livsfrågor – Förbön – Fika.

kl 18 Bönesamling. Vi vill gärna be med – och för dig!

Torsdag 10 november

Kl 16 Bönesamling. Vi vill gärna be med – och för dig!

Kl 17 Fika.

Kl 18 Bibelsamtal – ”Andens gåvor”. Kom med & upptäck dina gåvor!

Lördag 12 november

Kl 18 Kvällsmöte.

Evert talar över ”Bibeln – vårt rättesnöre”.

Tisdag 15 november

Kl 16 – 18 ’Öppen kyrka’. Samtal om livsfrågor – Förbön – Fika.

kl 18 Bönesamling. Vi vill gärna be med – och för dig!

Känn dig varmt välkommen till alla våra sammankomster – att dela gemenskap och Guds ord med oss!

