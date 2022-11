Förslag på skärpta regler för A-traktorer

Regeringen beslutar

Publicerad tisdag, 01 november 2022, 08:33 av Redaktionen

Krav på bilbälte och vinterdäck.

En tydlig gräns för antal passagerare och regelskärpningar för att hindra manipulering.

Dessutom behöver hastighetsgränsen på 30 kilometer i timmen vara kvar.

Transportstyrelsen föreslår idag flera åtgärder för ökad trafiksäkerhet för A-traktorer i en redovisning till regeringen.

Antalet A-traktorer har ökat kraftigt. I dag finns över 50 000 registrerade A-traktorer och det motsvarar en fördubbling på bara två och ett halvt års tid. Parallellt med ökningen har också olyckorna med A-traktorer inblandade blivit fler. Under 2021 skedde 368 olyckor med personskador där A-traktorer var inblandade. Antalet olyckor har tredubblats sett till det årliga genomsnittet under 2016-2019 och ökningen är större än ökningen av antalet fordon.

Transportstyrelsens förslag till skärpta regler.

En fråga som analyserats är en höjning av den konstruktiva hastigheten, från dagens 30 km/tim till 40 km/tim. Men Transportstyrelsens slutsats är att hastigheten bör vara oförändrad. De främsta orsakerna till det är de ökade trafiksäkerhetsrisker en höjning skulle innebära och den oroväckande olycksutvecklingen.

– Att höja till 45 kilometer i timmen har aldrig varit aktuellt eftersom alla traktorer med konstruktiv hastighet över 40 kilometer i timmen kräver B-körkort och därmed skulle det bli 18-årsgräns för att kunna köra A-traktor. Däremot har vi analyserat möjligheten att höja till 40 kilometer i timmen, men bedömer att det inte bör göras i detta läge när antalet olyckor ökat så kraftigt, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsens förslag i korthet:

* Krav på bältesanvändning vid färd med traktor på väg.

* Krav på att passagerare i traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.

* Traktorer ska inte få köras fortare än högsta tillåtna konstruktiva hastighet.

* Tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM.

* Krav på vinterdäck på samma sätt som för personbilar.

* Införande av tekniska krav för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning.

* Kraven på utrustning för avgasrening skärps.

* Ökat fokus på risker i utbildningen för körkort med behörighet AM och möjlighet att göra utbildningen med fyrhjuliga fordon.

* Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning.

* Inte omöjligt med höjning i framtiden

* Förslagen bedöms sammantaget leda till förbättrad trafiksäkerhet.

– Om fler använder bälte, följer gällande hastighetsgräns och använder vinterdäck när det är halt bedömer vi att antalet olyckor kan minska. Förslagen vi lämnar ska ses utifrån ett helhetsperspektiv där de tillsammans bidrar till att åstadkomma förbättringar för både A-traktorförare och övriga trafikanter, säger Josefin Hallenberg.

Även om Transportstyrelsens bedömning är att hastigheten i dagsläget inte bör höjas håller myndigheten ändå upp dörren öppen för en förändring i framtiden.

– Vi vill se en förbättrad trafiksäkerhet för både A-traktorförare och andra trafikanter. Olyckorna med A-traktorer inblandade måste minska. Om de gör det är vi beredda att tänka om kring hastighetsgränsen. Vi vill i alla fall inte utesluta det, säger Josefin Hallenberg.