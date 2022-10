PostNord förbereder sig för Black Week och julhandel

Publicerad måndag, 31 oktober 2022, 16:15 av - Inskickat material

PostNord förbereder sig för ökade volymer när årets mest intensiva shopping-period inleds.

Black Week startar den 21 november med höjdpunkten Black Friday den 25 november, följt av Cyber Monday och julen.

Förra året passerade ungefär 1,1 miljoner paket i PostNords terminaler under Black Weeks toppdygn. I år är det svårt att förutse hur stor e-handeln kommer bli men PostNord gör i vanlig ordning en rad förstärkningar inför Black Week och julhandeln.

I åtgärdspaketet finns bland annat satsningar på ökade öppettider för kundservice, lördagsleveranser i stora delar av landet, söndagsortering av paket, tillfälliga julombud och 1000 fler servicepunkter än förra året.

– Vi har förberett oss hela året och precis som föregående år ser vi med glädje fram emot årets roligaste period! Vi har under året bland annat fokuserat på att utöka antalet servicepunkter till privatpersoner med en storsatsning på paketboxar runt om i hela landet. Jämfört med samma period förra året erbjuder vi i år 1000 fler serviceställen och är nu uppe i över 3 500 paketboxar, säger Agnes Karlsson, produktionsdirektör på PostNord.

Så här jobbar PostNord under Black Week och julen

· Förstärker Kundservice med extra öppet på telefon klockan 9.00-15.00 på lördagar under perioden 26/11 – 10/12.

· Sätter upp ungefär 1 400 röda brevlådor för julkorten som vanligt.

· Tar in flera tusen extra medarbetare i hela landet.

· Under året har vi kontinuerligt utökat våra servicepunkter till privatpersoner, inkluderat vår satsning på paketboxar, till totalt 3600. Det är en ökning med totalt 1000 servicepunkter jämfört med samma period 2021.

· Sorterar paket även på söndagar, vilket snabbar upp hanteringen, från Black Friday till och med jul.

· Håller extra öppet på serviceställen som lämnar ut stora paket (PostNords egna distributionspunkter) under högsäsongen.

· Använder 20 av våra företagscenter för att utöka kapaciteten för utlämning av ombudspaket.

· Levererar paket hem till kunder på lördagar från den 19/11 till den 17/12 i de områden där underlag finns. I våra storstadsområden Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter vi med hemleveranser tills vidare på lördagarna.

· Kör fler leveranser på lördagar till merparten av våra ombud.

· Kör fler leveranser på lördagar till paketboxar utanför storstadsregionerna.

· Kör ut till vissa ombud flera gånger per dag för att öka kapaciteten ytterligare.

· Sätter in extra transporter.

· Jobbar tillsammans med avsändande kunder för att skapa bättre prognoser.

· Styr stora kundvolymer till terminaler med större kapacitet.

· Planerar extrahämtningar hos kunder som önskar avlastning av paket och varubrev.