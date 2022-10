Företagsnyheter

Publicerad måndag, 31 oktober 2022, 10:27 av Björn Smitterberg

Nybildat

Tims Lantbrukstjänst

har bildats av Fritz Tim Sjöblom, Göttorp Neregården 1 i Götene, för att erbjuda tjänster i form av service till växtodling, reparationer och underhåll av lantbruksmaskiner, maskinförare samt trädfällning.

Ares of Sweden HB

har bildats på Skolgatan 6 C i Skara för handel med smycken via hemsida. Företagets bolagsmän är Carl-Fredrik Emil Fjaestad Kennedy, Skara, och William Josef Kucier, Skövde.

Konkurs

Lidköpings Laxrökeri, Lidköping, har i dag försatts i konkurs vid Skaraborgs Tingsrätt.

Avslutade företag

Mema AB i Lidköping har upplösts efter likvidation.