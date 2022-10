LÖRDAG 29 OKTOBER

Konsert

Missionskyrkan: 17 Arvid Eriksson med pianokvartett. Arr: Konsertföreningen

Bandy

Lidköpings bandyarena: 15 elitserien damer: Villa – Sunvära.

Folkets Hus

14.30 Den magiska månresan

15.00 Lidköpings filmstudio: Tillfälligheter och fantasier

15.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta på Röda Kvarn

16.30 Tassar av stål

17.00 Black Adam på Röda Kvarn

17.45 Ticket to Paradise

18.45 Bros

20.00 Direkt från Buenos Aires: Coldplay

20.00 Feed på Röda Kvarn

21.15 Smile

SÖNDAG 30 OKTOBER

Folkets Hus

14.00 Hilma

14.30 Mamma Mu hittar hem

15.00 Tassar av stål på Röda Kvarn

16.15 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

16.30 Kärleksbevis

17.15 Bränn alla mina brev på Röda Kvarn

18.30 Black Adam

18.30 Triangle of Sadness

MÅNDAG 31 OKTOBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30-16:00 Halloweenbakelse i fiket hela dagen. Kaffe och bakelse 41kr

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Kjell Hedvall visar bilder och kåserar om nya stadens kvarter innan rivningarna samt visar en unik färgfilm från 30-talet. Fika finns att köpa.

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

Släktforskarhjälp

Biblioteket: 18-20 Lidköpings släktforskare hjälper allmänheten söka sina förfäder.

Folkets Hus

10-15 Dörrverkstad

11.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

11.30 Den magiska månresan

13.15 Minioner: Berättelsen om Gru

13.45 Tassar av stål

15.30 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

16.00 Mrs. Harris Goes to Paris

17.45 Black Adam

18.30 The Lost King

19.30 Smile på Röda Kvarn

20.30 Feed

21.00 Halloween Ends

TISDAG 1 NOVEMBER

Folkets Hus

10-15 Dörrverkstad

11.00 Lovbio: Kapten Sabeltand och skatten i Lama Rama

11.30 Den magiska månresan

13.15 Tassar av stål

13.30 Stinkisarna

15.30 Mamma Mu hittar hem

15.45 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

17.15 Året jag slutade prestera och började onanera

18.00 Black Adam

19.30 Bros

20.45 Feed

ONSDAG 2 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

Humorföreställning

Folkets Hus: Tid ej känd. Standup med Magnus Bettnér och Henrik Nyblom.

Folkets Hus

10-15 Dörrverkstad

11.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

11.30 Mamma Mu hittar hem

13.15 Minioner: Berättelsen om Gru

13.45 Den magiska månresan

15.45 Stinkisarna

17.30 Black Adam på Röda Kvarn

17.30 Geek Academy

18.00 Hilma

20.15 Prey for the Devil på Röda Kvarn

20.30 Feed

TORSDAG 3 NOVEMBER

Folkets Hus

10-15 Dörrverkstad

11.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

11.30 Den magiska månresan

13.45 Minioner: Berättelsen om Gru

15.30 Lovbio: Hook

16.00 LasseMajas detektivbyrå – Skorpionens gåta

18.00 Triangle of Sadness

18.00 Året jag slutade prestera och började onanera på Röda Kvarn

18.30 Black Adam

20.15 Prey for the Devil på Röda Kvarn

21.00 Smile

21.15 Feed

MÅNDAG 7 NOVEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

FREDAG 11 NOVEMBER

Näringslivsfest

Stadt: 18 föranm till måltid victoria@naringslivetilidkoping.se

LÖRDAG 12 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Musik i allhelgonatid

S:t Nicolai kyrka: 14 och 17 Mozarts Requiem framförs av Rebecka Wallroth, Maria Forsström, Daniel Ralphsson, Markus Schwartz och körerna Nicolai Vocalis och Bel Canto samt Skarabygdens symfoniorkester. Lars Hernqvist leder.

SÖNDAG 13 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spiken: 8-18

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Sunnersbergs Hembygdsförening

Tolsjö bygdegård: 15 kaffekalas. Marieanne Bäckman berättar om småkakornas historia.

MÅNDAG 14 NOVEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Götene Dykarklubb

Lidköpings badhus: Prova på dyk. 200:- Info www.gotenedyk.se. Anm senast 7 nov

TISDAG 15 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

ONSDAG 16 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Konsert

Röda kvarn: 19 I konsertserien Musik på Röda kvarn; Vitoria Tolstoy.

TORSDAG 17 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Utfärd till Skara: Buss till Skara ca kl. 11:37, samling kl. 11:30. Vi äter lunch på Stadshotellet och får en visning av Veterinärmuséet kl. 14. Går även bra att ansluta vid muséet. Pris för visning: 50 kr/medlem, 90 kr icke medlem. Anmälan till Maria Albinsson 0705-38072 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931865, sms.

FREDAG 18 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

LÖRDAG 19 NOVEMBER

Öppet Hus i Stadsträdgården

Verksamheter har öppet: 10-13

* Vävstugan, försäljning, fika lotteri

* Idrottsmuseet, visning

* Musikskolan, musik och visning

* Röda Korset, försäljning, lotteri och fika.

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika. Cirkusshow

Folkets Hus: 14 föreställning. 15,45 Prova på SÖNDAG 20 NOVEMBER Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika. MÅNDAG 21 NOVEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. Götene Dykarklubb

Lidköpings badhus: Prova på dyk. 200:- Info www.gotenedyk.se. Anm senast 7 nov MÅNDAG 28 NOVEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. SÖNDAG 4 DECEMBER Julmarknad

Thorens affär i Uvered: 14-17. Hembygdsföreningen säljer bl a hembakat, ost, almanacka för 2023, hantverk av betong, dörrkransar samt kärvar. Servering och lotteri. MÅNDAG 5 DECEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. TORSDAG 8 DECEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Stenhamarskyrkans parkering: Kvällspromenad och ärtsoppa. Samling för promenad 4 km. Därefter Kaffekvarnen och äter ärtsoppa (eller annan soppa), kaffe och kaka. Pris för medlem 70 kr/medlem, 110 kr för icke medlem. Anmälan till Inger Alteryd 0703-380389 eller Lennart Andersson 0703-655727. MÅNDAG 12 DECEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. MÅNDAG 19 DECEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

