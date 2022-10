LÖRDAG 22 OKTOBER

Härjevads bygdegårdsförening

Bygdegården: 10-13 Höstfixardag

Järpås Hembygdsförening

14 Utfärd till Stora Brynge och Kungsberget.

Socialdemokraterna

Lidbeckska huset: 14 Medlemsmöte. Nomineringar av ombud till distriktskongressen i november och aktuella politiska frågor.

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

Folkets hus

14.30 Mamma Mu hittar hem

15.00 Kärleksbevis

16.15 Tassar av stål

18.00 Black Adam på Röda Kvarn

18.30 Året jag slutade prestera och började onanera

18.30 Fri introduktion till Medea av Björn Ekblom

19.00 Direkt från Metropolitan: Medea

20.45 Halloween Ends

20.45 Smile på Röda Kvarn

SÖNDAG 23 OKTOBER

Kållands-Råda hembygdsförening

Mellby bygdegård: 11-15 föreningen fira 70-årsjubileum med korta scener från våra teaterspel, lotterier, tipspromenad mm. Alla bjuds på en jubileumsbakelse. Välkomna!

Folkets hus

14.00 Stinkisarna

14.30 Mamma Mu hittar hem

15.00 Tassar av stål på Röda Kvarn

16.00 Triangle of Sadness

16.15 Hilma

17.15 Bränn alla mina brev på Röda Kvarn

18.45 Black Adam

19.00 Amsterdam

MÅNDAG 24 OKTOBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30-15:45 Våffelcafé. Njut av nygräddade våfflor, sylt och grädde.

Gösslunda Socialdemokratiska förening

SAP-exp, Sevillagatan: 18 Höstträff. Erik Ezelius, riksdagsledamotberättar om riksdagens arbete. Föreningen bjuder på smörgåstårta. Anmälan till lidkoping@socialdemokraterna.se eller 076-669 74 50

Folkets Hus

17.30 Hilma

17.30 Där kräftorna sjunger

20.00 Smile

20.15 Kärlekens labyrinter

TISDAG 25 OKTOBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

14:00 SeniorSingers övar. Kom och sjung med i vår härliga kör! Ingen föranmälan krävs.

16:30 Musikcafé ”Från finrum till bakgård” Helena med sin klara sångröst tillsammans med Peter som får sin kontrabas att låta som en hel orkester. Jazz och visa, folkton och musik från förr. Fika och smörgåsar finns att köpa. Arrangör: Kammarmusik i Väst med stöd av Västra Götalandsregionen.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10.00 Gympa styrka/balans

PRO Lidköping

Arenarestaurangen: 16 Info, uderhållning, lotterier m m. Anm delt till lidkoping@pro.se senast 20 okt.

Folkets Hus

15-18 Skaparverkstan

16.00 Triangle of Sadness

16.45 Året jag slutade prestera och började onanera

19.00 Black Adam

19.00 Dom kallar det Sverige – bild och poesi i ordens lustgård

19.00 Ticket to Paradise

ONSDAG 26 OKTOBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10.00 Station/styrka herrar

14.00 Bingo

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 Trivselbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

Folkets Hus

11.00 Hilma

11.00 Kärleksbevis

13.00 Mrs. Harris Goes to Paris

13.30 Ticket to Paradise

15.30 Triangle of Sadness

15.45 Där kräftorna sjunger

18.30 Kärleksbevis

18.30 Bränn alla mina brev

20.30 Black Adam

21.00 Smile

TORSDAG 27 OKTOBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10.00 Station/styrka

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

Stödföreningen Gabriels Vänner

SeniorCenter: 17,30 Höstmöte med bl a kåseri om Magnus Gabriel de la Gardie av prästen Mats Bengtsson och info om verksamheten på Hospice av chefen Pia Gustafsson.

Klubb Maritim

SSW Klubbhus: 19 Bengt Ahrle berättar varvsminnen från Göteborg.

Teater

Folkets Hus: 19 Seven methods of killing Kylie Jenner. Biljetter på Tickster. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer

Folkets Hus

17.30 Mrs. Harris Goes to Paris,

20.00 Året jag slutade prestera och började onanera

FREDAG 28 OKTOBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Vi visar en dokumentärfilm om Nalen (60 min). Fika finns att köpa.

LÖRDAG 29 OKTOBER

Konsert

Missionskyrkan: 17 Arvid Eriksson med pianokvartett. Arr: Konsertföreningen

SÖNDAG 30 OKTOBER

MÅNDAG 31 OKTOBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30-16:00 Halloweenbakelse i fiket hela dagen. Kaffe och bakelse 41kr

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Kjell Hedvall visar bilder och kåserar om nya stadens kvarter innan rivningarna samt visar en unik färgfilm från 30-talet. Fika finns att köpa.

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

ONSDAG 2 NOVEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

Humorföreställning

Folkets Hus: Tid ej känd. Standup med Magnus Bettnér och Henrik Nyblom.

MÅNDAG 7 NOVEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

FREDAG 11 NOVEMBER

Näringslivsfest

Stadt: 18 föranm till måltid victoria@naringslivetilidkoping.se

LÖRDAG 12 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Musik i allhelgonatid

S:t Nicolai kyrka: 14 och 17 Mozarts Requiem framförs av Rebecka Wallroth, Maria Forsström, Daniel Ralphsson, Markus Schwartz och körerna Nicolai Vocalis och Bel Canto samt Skarabygdens symfoniorkester. Lars Hernqvist leder.

SÖNDAG 13 NOVEMBER

Löjrommens dag

Spiken: 8-18

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Sunnersbergs Hembygdsförening

Tolsjö bygdegård: 15 kaffekalas. Marieanne Bäckman berättar om småkakornas historia.

MÅNDAG 14 NOVEMBER

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km.

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Götene Dykarklubb

Lidköpings badhus: Prova på dyk. 200:- Info www.gotenedyk.se. Anm senast 7 nov

TISDAG 15 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

ONSDAG 16 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Konsert

Röda kvarn: 19 I konsertserien Musik på Röda kvarn; Vitoria Tolstoy.

TORSDAG 17 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Utfärd till Skara: Buss till Skara ca kl. 11:37, samling kl. 11:30. Vi äter lunch på Stadshotellet och får en visning av Veterinärmuséet kl. 14. Går även bra att ansluta vid muséet. Pris för visning: 50 kr/medlem, 90 kr icke medlem. Anmälan till Maria Albinsson 0705-38072 eller Ingalill Sjöqvist 0733-931865, sms.

FREDAG 18 NOVEMBER

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika.

LÖRDAG 19 NOVEMBER

Öppet Hus i Stadsträdgården

Verksamheter har öppet: 10-13

* Vävstugan, försäljning, fika lotteri

* Idrottsmuseet, visning

* Musikskolan, musik och visning

* Röda Korset, försäljning, lotteri och fika.

Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika. Cirkusshow

Folkets Hus: 14 föreställning. 15,45 Prova på SÖNDAG 20 NOVEMBER Vintergatan Hällekis

Falkängen: 10-18 Julmarknad med hantverk, kläder, delikatesser och julfika. MÅNDAG 21 NOVEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. Götene Dykarklubb

Lidköpings badhus: Prova på dyk. 200:- Info www.gotenedyk.se. Anm senast 7 nov MÅNDAG 28 NOVEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. MÅNDAG 5 DECEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. TORSDAG 8 DECEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Stenhamarskyrkans parkering: Kvällspromenad och ärtsoppa. Samling för promenad 4 km. Därefter Kaffekvarnen och äter ärtsoppa (eller annan soppa), kaffe och kaka. Pris för medlem 70 kr/medlem, 110 kr för icke medlem. Anmälan till Inger Alteryd 0703-380389 eller Lennart Andersson 0703-655727. MÅNDAG 12 DECEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. MÅNDAG 19 DECEMBER Svenska Turistföreningens lokalavd Lidköping

Vänermuseet: 10 Måndagspromenad. Medtag fika och västtrafikkort. Cirka 5 km. X Skriv ut artikel Tillbaka till framsidan

/*?>*/?>