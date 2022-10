Nya regeringen river upp tidigare beslut om avdrag för arbetspendling

Publicerad torsdag, 20 oktober 2022, 16:46 av Redaktionen

Förslag om att behålla och förstärka reseavdraget på remiss

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att behålla det nuvarande reseavdraget i stället för att införa en modell med en avståndsbaserad skattereduktion som riksdagen beslutade om i juni. Samtidigt ska det befintliga avdraget stärkas genom höjda schablonbelopp för arbetsresor med bil. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med utgångspunkt i denna överenskommelse.

Förslaget innebär dels att det nuvarande reseavdraget behålls, dels att två schablonbelopp i reseavdraget höjs för att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.

Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska fortsatt uppgå till 9,50 kronor per mil, enligt förslaget.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på ca 4 700 kronor mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

Förslagen bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med 1,6 miljarder kronor 2023. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.