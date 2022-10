Nya fullmäktige kallas till första mötet

Publicerad torsdag, 20 oktober 2022, 18:33 av Björn Smitterberg

Kommunfullmäktige i Lidköping har förnyats efter valet i september. Och nu går kallelserna ut till alla ledamöter – omvalda och nyvalda – att träffas den 31 oktober.

Kommunfullmäktige brukar oftast sammanträda den sista måndagen i månaden.

Detta möte öppnas av den som suttit längst i kommunfullmäktige – det är Mario Melani (S). Han kommer som första punkt att leda kommunfullmäktiges valbereden och därefter välja de tre personer som ska vara ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande under mandatperioden.

Därefter följer informationsärenden men även en del beslut om nya högstadieskolor, en ny idrottshall (utan läktare), motionssvar, ekonomifrågor.

Valberedningen väntas sammanträda redan samma kväll som fullmäktige träffas. Det kan nämligen vara aktuellt att hantera avsägelser redan vid första mötet.

Här är alla ledamöter:

Ulrika Gartman Blom (M)

Christian Poucette (M)

Annika Håkanson (M)

Christoffer Järkeborn (M)

Linda Lundström (M)

Petter Åström (M)

Johan Calmestrand (M)

Mathias Andersson (M)

Kristina Classon (M)

Carl Rudbeck (M)

Frida Nilsson (C)

Kent Folkesson (C)

Andreas Bill (C)

Helena Börjesson (C)

Pär Johnson (L)

Ewa Sunnercrantz (L)

Patrick Pilhagen (L)

Veronica Berling (L)

Mikael Kaufmann (KD)

Tommy Larsson (KD)

Maria Edström (KD)

Anna Wallgren (KD)

Jonas Sundström (S)

Carina Ohlsson (S)

Jonas Krantz (S)

Kajsa Ezelius (S)

Gustav Edvinsson (S)

Lena O Jenemark (S)

Karl Wiktorsson (S)

Camilla Lundgren (S)

Tomas Lidberg (S)

Christina Ulfström (S)

Mario Melani (S)

Lena Blomgren (S)

Manuel Melani (S)

Diana Svensk (S)

Kenneth Lundell (S)

Irena Rodic (S)

Claes-Göran Borg (V)

Ann-Carin Landström (V)

Mattias Pettersson (V)

Jenny Hallström (V)

Petra Karlsson (MP)

Marisa Chefe Conde (MP)

Roberth Andersson (SD)

Tomas Persson (SD)

Jörgen Svederberg (SD)

Josefine Nordström (SD)

Jörgen Blomqvist (SD)

Curt Johansson (SD) Roger Persson (SD)

Ersättare

Kenneth Svensson (M)

Per Gunnar Lindahl (M)

Mats Joräng (M)

Rolf Malm (M)

Olly Swärd Poucette (M)

Thomas Karlsson (C)

Hannah Artursson (C)

Helene Creton (L)

Roger Synnerdahl (L)

Charlotta Malmgren (KD)

Thomas Jansson (KD)

Roger Ahlén (S)

Gabrijela Pasagic (S)

Bayard Ly Bayard (S)

Nina Stadling (S)

Daniel Arthursson (S)

Sofia Hellberg (S)

Suad Mehinovic (S

Marita Lantz (S)

Ingemar Ekblad (V)

Ulrika Wernersson (V)

Håkan Sanderi (MP)

Marianne Bonnevier (MP)

Mariana Stjernström (SD)

Gunnar Kronenberg (SD)

Mikael Jönsson (SD)

David Fredriksson (SD)