Performance i två veckor på Konsthallen

Publicerad fredag, 14 oktober 2022, 09:58 av - Inskickat material

Med början nästa vecka kommer Konsthallen att erbjuda framträdanden av en ovanlig sort. Det är två performanceveckor som väntar.

Mellan 18 och 27 oktober finns möjlighet att uppleva performance av duon The Wind och Josephine och Julia Kylén Collins. De båda grupperna kommer att ta över konsthallen en vecka vardera. Under veckorna visas performance i olika stadier av processen med ett avslutande performance under torsdagskvällarna.

Julia Kylén Collins är textilkonstnär och scenograf, Josephine Kylén Collins och dragking och scenkonstnär. Julia jobbar med att skapa rum inuti rum, rum som kommer till vid en lek, en tankens och känslans rum. Josephine arbetar med transformation som kraft till att skapa nya fantasier om sig själv och varandra. Att jobba med drag ger henne perspektiv till att se sig själv utifrån. Det ger en lätthet och humor samtidig som det skapar strategier för förändring. Nu gör de två systrana gör sin första performance tillsammans, då deras två professioner inom konsten får sammanstråla i ett gemensamt verk.

Work in progress tisdag 18 oktober 15:00-17:00 (kom och gå som du vill) Kom till födsel på onsdag 19 oktober klockan 18.00, torsdag 20 oktober klockan 17.30 eller 19.30 Fri entré. Från 12 år.

Under den andra veckan kommer scenkonstduon The Wind att utforma och ingå ett kontrakt då de förbinder sig att tillsammans skapa tre upplagor av performancet Orlando per år under 25 års tid. De kommer således år 2047 ha skapat 75 gemensamma verk av Orlando och om de båda fortfarande är i livet kommer Siri att vara 58 år och Ellen kommer vara 65 år då serien avslutas.

Scenkonstduon The Winds första upplaga av Orlando var en föreställning och en installation baserad på Virginia Woolfs klassiker Orlando från år 1928 samt Sally Potters film baserad på samma bok med Tilda Swinton från år 1992.

Förberedelse för kontraktsskrivning 25 och 26 oktober 13-15. Orlando 2 (kontraktet) 27 oktober kl 18-21.

Det är fri entré till Konsthallen.