Fartyg till Lidköping i veckan

Publicerad fredag, 14 oktober 2022, 09:19 av Björn Smitterberg

Under dagen kommer ”Rix Amber” med last från Århus i Danmark.

Under söndagen väntas ”Skagern” med last från Ridham Dock i Storbritannien och senare i veckan kommer ”Baltic Sailor” med last från Kokkolai Finland, och ”Rix Alliance” med last från Amsterdam.