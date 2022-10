Höstlovskul med Gastar & Sjöbusar i Lidköping

tisdag, 11 oktober 2022

Höstlovet vecka 44 närmar sig och i år har det tagits ett nytt grepp kring höstlovet i Lidköping. För att fler ska besöka Lidköping under höstlovet har ett nytt koncept tagits fram nämligen Gastar & Sjöbusar i Lidköping.

– Vi väljer i år att satsa extra på höstlovslediga barn för att vi ser potentialen med fler besökare till Lidköping. Genom denna satsning hoppas vi att boendeanläggningar, butiker, restauranger och caféer kommer få fler gäster, säger Andrea Johansson, evenemangsansvarig Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Bland annat kommer det vara bingoskattjakt med start vid Stadsbiblioteket, biblioteket bjuder också på filmvisning Narnia: Caspian och skeppet Gryningen och höstkalas för Alfons Åberg. I Museilägenheten Ajax blir det mysrys för barn mellan 6 och 8 år.

På måndagen är alla välkomna att komma utklädda och gå med i den ruskiga Sjöbuse & Gastparaden som anordnas tillsammans med Esplanadteatern. Man möts på Nya stadens torg och tågar sedan tillsammans till Stadsträdgården. Vägen dit är kantad av bus och kusligheter. Väl framme i Stadsträdgården bjuder det hårresande bandet Skräckkabinettet på en läskig show man sent kommer glömma.

– Vi hoppas att alla barn i Lidköping kommer utklädda och går med i paraden. Bandet Skräckkabinettet är riktigt laddade för ge alla en ryslig show på Dina-scenen, säger Paulina Kron, Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Tanken med att samla allt under ett och samma koncept är för att göra det enkelt för besökarna att se vad som händer i Lidköping under höstlovet samt att göra det enkelt för näringslivet att hänga på och paketera det om de vill. Nu hoppas vi att alla höstlovslediga barn är laddade för allt som händer under veckan.

Satsningen på höstlovet görs tillsammans av Destination Läckö-Kinnekulle, Kultur & Fritid och näringslivsenheten.

