Dokumentärt berättande med regissören Ellen Fiske på biblioteket

09 oktober 2022

Möt hyllade dokumentärfilmsregissören Ellen Fiske, som bland annat är känd för de prisade filmerna Bird Scheme och Josefin och Florin.

Ellen Fiske är utbildad vid Nordens folkhögskola Biskops-Arnö och Stockholms dramatiska högskola och frilansar som dokumentärfilmsregissör.

Hennes filmer har visats världen över på filmfestivaler och på SVT. Långfilmsdebuten Scheme Birds, i regi tillsammans med Ellinor Hallin handlar om den skotska tonårstjejen Gemma som växer upp i en värld av våld och duvor. Filmen vann både Best Documentary och Best New Director award på Tribeca film festival i New York 2019.

Ellens andra långfilm Josefin & Florin, i regi tillsammans med Joanna Karlberg, följer den ovanliga kärlekshistorien mellan småbarnsmamman Josefin- och Florin, som kom till Sverige från Rumänien för att tigga. Filmen prisades med en Guldbagge och vann det prestigefyllda tv-priset Prix Europa Iris år 2020.

Ellen kommer, med exempel ur sina filmer, att berätta om hur hon hittar fram till sina idéer, vilka regimetoder hon använder och de etiska utmaningar man många gånger ställs inför som dokumentärfilmare.

12 oktober klockan 18.30 scenen, Lidköpings stadsbibliotek Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser, så kom i god tid.