Kraftig uppgång i villapriser i Lidköping

Publicerad fredag, 07 oktober 2022, 09:02 av Björn Smitterberg

Villapriserna i Lidköping ökade kraftigt under tredje kvartalet i år. Däremot fortsätter prisfallet på bostadsrätter.

Enligt Svensk Mäklarstatistik var genomsnittspriset på en villa i Lidköping 24.499 kronor per kvadratmeter, en ökning med drygt 8 procent.

I september steg priserna till de högsta någonsin i Lidköping. 44 villor bytte ägare.

Priserna på bostadsrätter har fallit kraftigt. Under tredje kvartalet är det ett minus på över 17 procent för Lidköping. 82 bostadsrätter bytte ägare under kvartalet. Efter att under våren nått en kraftig topp har priserna nu sjunkit till ungefär samma som för ett år sedan.