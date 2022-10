Fartyg i Lidköpings hamn

Publicerad fredag, 07 oktober 2022, 09:39 av Björn Smitterberg

I dag lossar ”Jutland” lasts från Rostock.

Under fredagen väntas även ”Rix Eleonora” med last från Polen

Under helgen ankommer ”Eken” med last från Hamburg och i slutet av nästa vecka lossar ”Lurö” last från Garuccha i Spanien.