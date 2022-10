Spelglada jazzveteraner till Lidköping

Publicerad onsdag, 05 oktober 2022, 10:05 av Redaktionen

Lidköping får ett jazzigt besök när Red Wing band drar igång vid lördagens lunchjazz på Sockerfabriken.

Ett gäng medryckande och spelglada musiker som håller den New Orleanska fanan extra högt.

Bandet som bildades av trombonisten och sångaren Hans Zakrisson 1994, är starkt inspirerade av framför allt den legendariske klarinettisten George Lewis, vilket borgar för den genuina och traditionella New Orleansjazzen. Lewis och trumpetaren/kornettisten Bunk Johnsons vars betydelse för återväckande av den ursprungliga jazzen under revivalperioden under 1940-talet, inte nog kan betonas. Lördagens lirare har vi för övrigt i föreningen Jazzkattens regi, avnjutits i flera olika konstellationer, också det en tradition inom denna musikform.

Det jazziga gänget vi möter på lördag består av klarinettisten Leif Sivertsson och trombonisten Hans Zakrisson, uppbackade av kompet med banjoisten Hans Jörgensen, pianisten Ingemar Vågerman, trumslagaren Lennart Carlsson och kontrabasisten Lars Melldal. Trumpetaren Bosse Eriksson saknas på bilden.

Repertoaren blir förstås både sakral och profan med effektfulla växlingar mellan det kollektiva spelandet och det skönt improviserade i fantasifulla solon.

Red wing är ett traditionellt New Orleansband med tre blåsare och ett komp med piano trummor, banjo och ståbas.

Dessa består av nämnde Hans Zakrisson, som också är ledare, känd för att ge järnet i de häftiga låtarna eller sitt sordinerade instrument vid till exempel uttrycksfulla blueslåtar. Den andre blåsaren Bosse Eriksson har sitt speciella och tilltalande sound när han sordinerar sin trumpet i en helt vanlig gryta. Den tredje blåsaren, Leif Sivertsson på klarinett, kan beskrivas som den lyriske eleganten inte minst i sina improviserande solon.

Kompet också väl beprövat med Ingemar Vågerman, en pianist av Guds nåde, när han bokstavligen leker med tangenterna, banjoisten Hans Jörgensen, som lirat i New Orleans, trumslagaren Lennart Carlsson med en extra långa bana bakom sig, far till Niclas Carlsson bandledare i Second line och till sist Lars Melldahl också han ett väl beprövat kort.

Arrangör är Jazzkatten, i samarbete med Sockerfabriken, med stöd från Lidköpings kommun och Studiefrämjandet.

Blåsarna Leif Sivertsson, Bosse Eriksson och Hans Zakrisson gav järnet i en häftig låt vid sommarens jazzpicknick i Råda. I bakgrunden banjoisten Hans Jörgensen.

Matz Nilsson.