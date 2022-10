Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

äldre moped, ved, dragg, ankare, dubbdäck, snöslunga

Publicerad tisdag, 04 oktober 2022, 11:11 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr, förpackning eller från hemsida (upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

4 oktober

Säljes.

Moped 1957

Fungerar och är körbar.

Delar till moped 1957 , motor , ram , hjul.

Diverse delar

7000 kr för allt . Swish betalning.

Mobil 0703 853 863.

3 oktober

Säljes

Ved

Nyhuggen färsk björkved. Cirka 50 säckar a 40 liter. 100 kr / säck

Vi skänker pengarna till UNHCR

Tel 070 592 5738

2 oktober

Säljes

Dragg

15 kg. Finns i Lidköping. 400 kr.

070-339 4421

Säljes

Ankare

15 kg. Begagnat, finns i Lidköping. 400 kr.

070-33 94421

1 oktober

Säljes

Dubbdäck

4 st, på fälg i mycket gott skick. Däckdimension 175/80R14 88O. Fälgdimension 6Jx14 ET38 mm , 5 bult. Passar bl.a. Golf 1.6. 1.500 kr

Mailsvar – klicka

30 september

Säljes

Snöslunga

2.500 kr.

070 569 6618

29 september

Säljes

Överkast

Virkat, ej använt 150×290 cm 850:-

Tel: 073 827 7395

Säljes

verktygslåda

för hemmafixaren, fin. 1050kr

0704 099 046

27 september

Säljes

Montörsvagn/Liggvagn.

Stadig med svängbara hjul och verktygsfack. I nyskick. Kr.250:-

Tel 0730619448

Säljes

Spegel

gjord av gammalt fönster från Jämtland, ca 43×43 cm. 100:-.

070-9922724

26 september

Säljes

El-björn

begagnad. 9 kW, 3-fas. Pris 3.900kr

Telefon 070-3394421 Lidköping

Säljes

Skåp

i fyra delar. Pris: 500kr

Tel: 0706374639

Säljes

Skänk

Skänk i björklaminat, 43×157. Pris 350:-

070-9922724. Hämtas i Lidköping ta med bärhjälp

Säljes

Hund-matväska

Begagnad Pris 115kr

Telefon 070-3394421 Lidköping

22 september

Säljes

Luvtröjor

Säljes 2 Luvtröjor. En blå och en grå. Storlek 38. Fint skick. Finns i Lidköping. Pris: 250 kr .

Louise.b@live.se

Säljes

Jacka

Storlek medium. Fint skick. Pris: 250 kr. Finns i Lidköping.

Louise.b@live.se

20 september

Säljes

Husbilskapell

Beg vinterkapell, Jula; till husbil. Cirka 7 – 8 meter. Finns i Lidköping. 300 kr.

Tel 070 869 0887

16 september

Säljes

Barnfåtölj



Pris: 200kr finns i Lidköping

E-post: Louise.b@live.se

15 september

Säljes

Mixer/blender

Knappt använd . Pris 250:-

e-post: Louise.b@live.se

Säljes

Cykel

Crescent Power 26″. Mycket fin 5 vxl. 475:-

070-556 0785

Säljes

Resväska

Stor Samsonite resväska ca 78x55x30. 175:-

070-597 5885

14 september

Säljes

Soffa

Ikea Tidafors 3-sits. Klädsel: Tullinge, grå. Design: Ola Wihlborg. Bredd: 230cm Djup: 95cm Höjd: 99cm Sits: H47cm. Pris: 1000:-

0708 627 942

Säljes

Klänning

En vacker festklänning. Kornblå med strass. Stl 36/38 Använd en gång. 250 kr.

Mail: raadestedt@hotmail.com

13 september

Säljes:

Mikro

Whirlpool inbyggnadsmikro Bredd 59, höjd 39 Pris 450 kr. Finns i Lidköping.

Tel: 070-6307 600

11 september

Säljes

Mastvagn

Rejäl mastvagn som passar alla typer av master. Dras smidigt med personbil. Finns utanför Lidköping.

Säljes

Båtvagn

Kraftig och vi stabil båtvagn för segelbåt. Den är justerbar och passar till de flesta båtar. Jag har haft en Omega 34 (vikt strax under 5 ton) på den. Finns utanför Lidköping.

Tel 076-2810836.

10 september

Säljes

Flätad korg

24 cm hög och 40 cm bred. Pris 100 kr.

8 september

Säljes

Väggklocka

Pris 150kr

Tel 0733-909 910

Säljes

Dubbdäck

Till Toyota AygoFina dubbdäck 155/65/14 Kumho 2500 kr.

0735-250 447

7 september

Säljes

Högtryckstvätt

Begagnad Nilfisk högtryckstvätt C 125.3 Tvätten har ett flertal tillbehör men högtrycksslangen läcker. I övrigt felfri Instruktionsbok finns. Pris 350 kronor

Säjes

Ramar

Hela ramar i olika storlekar 150:-

tel 0734 432 099

Säljes

Lampa

100 kr.

0706 114 882

Säljes

Tyngdlampa

med 3 vita kupor 300kr finns i lidköping

0706 114 882

Säljes

Väggtavla/tallrik

från Thornell Lidköping 50:-

tel 0734 432 099

6 september

Säljes

Soffa

Mörkgrå soffa med divan från EM 2.85 x 2m. Pris 1200:-

0730-264 689, tomas58.svensson@gmail.com