Liberaler vill sänka pris för uteservering och torghandel

Publicerad tisdag, 04 oktober 2022, 11:06 av Redaktionen

Liberalen Veronica berling, som sitter som folkvald i såväl kommunfuöömäktige som samhällsbyggnadsnämnden, vill att den hyra som kommunen tar ut för mark skall sänkas.

– Under pandemin var det många företag som hade det tufft. Samhällsbyggnadsnämnden deltog i att sänka vissa avgifter, skriver Veronica Berling.

– Nu är pandemin över, men vi Liberaler uttryckte redan under pandemin att vi vill permanenta en del av de sänkta avgifterna. Vi tror att det underlättar för företagare, särskilt som det ser ut nu med tanke på ökade elavgifter, bensinpriser, spannmålsspriser, den pågående inflationen samt ränteökningar m.m. Vi vill justera några av avgifterna som inte medför några extra kostnader för kommunen. Vi prioriterar annat i vår budget som vi lagt. Vårt förslag omfattar uteserveringar, trottoar-pratare, försäljningsstånd, cirkus och torghandel.

Vi vill att avgifterna ser ut som följande;

– Uteservering, förslaget som ligger är 220 kr per kvm april-oktober, vintersäsong 50 kr per kvm, tillfällig utökning 150 kr per kvm.

Vi yrkar på 0 kr.

Trottoar-pratare skall kosta 400 kr, vi föreslår 0 kr här med. Försäljningsstånd zon 1-2 kostar 44.000 kr.

Vi föreslår 20.000 kr.

Cirkus 1.650 kr, vi föreslår 0 kr.

Torghandel årsavgift 330 kr per kvm.

Vi föreslår 150 kr.