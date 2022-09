FREDAG 30 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Abba-dabba-dooo. Dokumentärfilm om Abba. 64 min.

Bandy – Svenska Cupen

Sparbanken Lidköping Arena:

12.00 Villa Lidköping BK – Västerås SK

14.00 Broberg/Söderhamn IF – IK Sirius

15.45 Edsbyns IF – IFK Motala

ISVÅRD

18.15 AIK – Sandvikens AIK

20.00 IK Sirius – Villa Lidköping

21.45 Västerås SK – Broberg/Söderhamn IF

Folkets hus

10.00 Knattebio: Vatten över huvudet, Barntillåten

11.00 Bränn alla mina brev, 11 år

13.30 Där kräftorna sjunger, 11 år

16.15 Stinkisarna, Barntillåten

17.00 AW: Fransk kärlek rostar aldrig, 250 kr

18.00 Röda Kvarn Ticket to Paradise, Barntillåten

18.15 Bränn alla mina brev, 11 år

20.15 Röda Kvarn Smile, 15 år

20.45 Don’t Worry Darling, 15 år



LÖRDAG 1 OKTOBER

Bandy – Svenska Cupen

Sparbanken Lidköping Arena:

10.00 Edsbyns IF – Sandvikens AIK

12.00 IFK Motala – AIK

13.45 Västerås SK – IK Sirius

ISVÅRD

15.45 Villa Lidköping BK – Broberg/Söderhamn IF

17.30 Sandvikens AIK – IFK Motala

19.15 AIK – Edsbyns IF

Folkets hus

15.00 Lidköpings Filmstudio: Boiling Point

15.30 Stinkisarna, Barntillåten

16.00 Röda Kvarn Mamma Mu hittar hem, Barntillåten

17.30 Ticket to Paradise, Barntillåten

17.30 Det ska va gôtt å leva, Barntillåten

18.00 Röda Kvarn Bränn alla mina brev, 11 år

19.45 Smile, 15 år

19.45 Don’t Worry Darling, 15 år

SÖNDAG 2 OKTOBER

Bandy – Svenska Cupen

Sparbanken Lidköping Arena:

09.00 Semifinal 1, A:1 – B:2

11.00 Semifinal 2, B:1 – A:2

13.00 Villa Lidköping Dam – Uppsala BoIS (Gruppspelsmatch Svenska Cupen – dam)

16.00 Final, Vinnare A:1 – B2 – Vinnare B:1 – A:2

Folkets hus

15.00 Mamma Mu hittar hem, Barntillåten

15.30 Den magiska månresan, Barntillåten

17.00 Ticket to Paradise, Barntillåten

17.30 Där kräftorna sjunger, 11 år

MÅNDAG 3 OKTOBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15-11:00 Sittande gympa

13:00-15:00 Föreläsning – Det civila samhällets betydelse för äldres hälsa. Allt fler blir allt äldre. Men hur ska livet vara efter pensioneringen? Social gemenskap, goda levnadsvanor och levnadsvillkor som inte är begränsande är en förutsättning för ett gott liv. Föreläsare: Jan Linde, initiativtagare till projektet ”Det goda livet på äldre dagar”. Biblioteksscenen. Föranmälan senast 27/9 0510-77 11 14

Folkets hus

17.30 Måndagsbio: Moonage Daydream, 115 kr (frallfika ingår) 7 år

18.00 Bränn alla mina brev, 11 år

20.30 Ticket to Paradise, Barntillåten

20.30 Don’t Worry Darling, 15 år

TISDAG 4 OKTOBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30-16:00 Kanelbullens dag firar vi med smarriga bullar i vårt fik hela dagen! Bulle och kaffe 31 kr.

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

16:30-18:30 Nyhet: Samtalsgrupp för Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF, t.ex autsim, ADHD och Asperger. Vi bjuder på fika. Mötesplats Bifrost, Torggatan 1a. 3 träffar. 4, 11 och 18 oktober. Föranmälan krävs: Ring Anhörigsamordnare Saara Nummela 0510-77 67 41

Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Mötesplats Bifrost: 16,30-18,30 Samtalsgrupp för att öka kunskap, ventilera känslor m m med andra med barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fika. Begr deltagarantal. Anm till 0510-776741. Arr Anhörigstöden i Lidköping, Götene, Skara och Falköping.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10 Gympa styrka/balans

14 filmvisning om Sveriges underverk Göta kanal

Folkets hus

17.30 Ticket to Paradise, Barntillåten

18.00 Splatoonight

19.45 Top Gun: Maverick, 11 år

ONSDAG 5 OKTOBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10 Gympa/station för herrar

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Utflykt till Idrottsmuséet. Vår stammis Svennis är engagerad i Lidköpings idrottsmuseum och gör en visning. Fika finns att köpa till självkostnadspris. Samling på SeniorCenter kl.9:45 eller kom direkt till muséet kl.10:00. Föranmälan krävs. 0510-77 12 88

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15-11:00 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

16:30 Musikcafé med Roy Sällström. ”Från Karl Gerhard till Christer Sjögren” Roy sjunger och spelar till gitarr visor och schlager från 1920 och framåt. Fika och smörgåsar finns att köpa.

Folkets hus

11.00 Bränn alla mina brev, 11 år

11.00 Där kräftorna sjunger, 11 år

13.45 Ticket to Paradise, Barntillåten

16.00 Joyce Carol Oates, 7 år

18.00 Där kräftorna sjunger, 11 år

19.00 På scenen: Ellas kapell, 150 kr

20.45 Smile, 15 år

TORSDAG 6 OKTOBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10 Gympa station/styrka

14.00 modevisning och klädförsäljning

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen.

11:20 Sopplunch med bio. Sopplunch på SeniorCenter och sedan Folkets hus med filmen ”Där kräftorna sjunger”. Lunch och bio 120kr. Föranmälan krävs, 0510-771288

15:00-17:00 Ett långsamt farväl – om en relation i nöd och lust med Alzheimer. Kostnadsfri föreläsning med Ulla Assarsson. Om hur livet sedan dess varit en mental berg- och dalbana. Anhörgstödet bjuder på fika. Biblioteksscenen. Föranmälan krävs senast 3/10 till tel.0510-77 17 30

18:00-19:30 Utmattningens labyrint – om stress och att förebygga utmattning Kostnadsfri föreläsning med Ulrika Malmesved, hälsokonsult; och Antonio Alonso Villaverde, läkare; som tillsammans skrivit boken ”Utmattningens labyrint”. Mötesplats Bifrost, Torggatan 1. Föranmälan krävs senast 3/10 till tel. 0510-77 17 30

Nationella anhörigdagen

Biblioteksscenen: 15.00-17.00 anhörigstödet bjuder på kaffe i paus. Föreläsaren och författaren Ulla Assarsson om diagnosen Alzheimer.

Mötesplats Bifrost, Torggatan 1 A: 18.00-19.30 Om stress och möjligheten att förebygga utmattning. Hälsokonsulten Ulrika Malmesved berättar tillsammans med läkaren Antonio Alonso-Villaverde ”Utmattningens labyrint”.

Anmälan senast 3 oktober till Anhörigstödet: 0510-77 17 30 eller 0510- 77 67 41

Folkets hus

17.30 Joyce Carol Oates, 7 år

18.00 Ticket to Paradise, Barntillåten

19.30 Don’t Worry Darling, 15 år

20.15 Bränn alla mina brev, 11 år

FREDAG 7 OKTOBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 77128814:00

Fredagsmys med ”Jukebox”. Kom och önska din favoritmusik eller klipp från tv du minns!

Fika och social gemenskap.

Jonas Gardell

De la Gardie-aulan: Jonas Gardell på scenen

LÖRDAG 8 OKTOBER

Jazzkonsert

Sockerfabriken: 12 Lunchjazz med Red Wing Band. Entré 200:- inkl. mat. Bordsbokning tel. 070-9900909 (helst med sms) alt. mail till plesner.gunilla@gmail.com. Arrangör Föreningen Jazzkatten i samarbete med Sockerfabriken.

SÖNDAG 9 OKTOBER

MÅNDAG 10 OKTOBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00-12:00 Digital handledning Enskild handledning kring din digitala teknik. Boka tid (30 min) hos IT-pedagog Elin Axelsson tel.77 17 75

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30 Mat för livet – Kostråd för dig som är 65+ Patricia Badh, Leg Dietist föreläser.

TISDAG 11 OKTOBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

10:00-12:00 Rollatorcafé. Kom och serva din rollator. Servicetekniker finns på plats. Kostnadsfritt. Gäller ej egenköpta rollatorer.

10:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Ställ dina frågor om digital teknik. Biblioteksscenen.

14:00 IT-Café med surfplattor. Tema: Mat och inköp. Lidköpings kommun har nya rutiner för dig som behöver hjälp med inköp av mat. IT-pedagogerna visar.

14:00 SeniorSingers övar. Kom och sjung med i vår härliga kör! Ingen föranmälan krävs.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10.00 Gympa styrka/balans

11-12 Syn och hörsel . Susanne hjälper dig med hörapparaten Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Mötesplats Bifrost: 16,30-18,30 Samtalsgrupp för att öka kunskap, ventilera känslor m m med andra med barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fika. Begr deltagarantal. Anm till 0510-776741. Arr Anhörigstöden i Lidköping, Götene, Skara och Falköping. ONSDAG 12 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00-12:00 Syn och Hörsel-instruktören har Drop In + Hörseltest! Kom och ställ dina frågor som rör dina hjälpmedel kring syn och hörsel. Testa din hörsel.

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15-11:00 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 I fotbollens värld. Vi ser en kortfilm om skyttekungar, har frågesport om fotboll och lite andra kluringar. Fika och social gemenskap. Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10.00 Gympa station/styrka endast för Herrar

14.00 Bingo TORSDAG 13 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset.

17:00-18:00 Föreläsning: Känn dig säker på nätet. IT-säkerhetsföreläsning med polisen och Lidköpings kommun. Biblioteksscenen Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10 Gympa station/styrka FREDAG 14 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

9:00-16:00 Räkmackans dag. SeniorCenters Räksmörgås serveras hela dagen. Räksmörgås + dryck 55 kr.

10:00-12:00 Kursstart: Grundkurs surfplatta (Android) Lär dig surfplattans grundfunktioner för ökat användande av ditt digitala verktyg. 3 träffar (14, 21 och 28 okt) Du behöver ha en egen platta men inga förkunskaper krävs. Föranmälan krävs: 0510-77 00 50

14:00 Fredagsmys med ”Boktips” Marie, Rebecka och Annelie från Biblioteket besöker. Räksmörgås och fika finns att köpa. Mässor

Arenan: 12-18 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser. LÖRDAG 15 OKTOBER Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser. SÖNDAG 16 OKTOBER Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser. MÅNDAG 17 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30 Vernissage med konstnär Kjell Lundblad som berättar om sitt konstnärsliv och visar ett axplock av sin konst på SeniorCenter. Vi bjuder på enklare tilltugg! Konsten hänger på SeniorCenter 17-28 oktober. TISDAG 18 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

13:00-15:00 Kursstart: Sociala medier ”Facebook” Nybörjarkurs för dig som vill testa och lära dig mer om Facebook. 3 träffar. (18/10, 25/10 och 1/11). Föranmälan krävs: 0510-77 17 75

14:30 PRO Lidköping besöker SeniorCenter och presenterar sin verksamhet. Fika finns att köpa. Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10.00 Gympa styrka/balans Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Mötesplats Bifrost: 16,30-18,30 Samtalsgrupp för att öka kunskap, ventilera känslor m m med andra med barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fika. Begr deltagarantal. Anm till 0510-776741. Arr Anhörigstöden i Lidköping, Götene, Skara och Falköping. ONSDAG 19 OKTOBER Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

15:00 -17:30 Folkparksfest med dans för seniorer anmälan 0510-771212 SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol. Teater

Esplanadteatern: 19 ”Skandalen Ida Bäckman”. Biljetter på Tickster. Arr: Lidköpings teaterarrangörer TORSDAG 20 OKTOBER Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10:00 Gympa station/styrka

14 Våffelcafe SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset. FREDAG 21 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Avsluta veckan med en avkopplande stund hos oss. Vi gör det mysigt i vår matsal med ljus och avkopplande musik. Yogapass sittandes på stol som passar alla! Fika finns att köpa. LÖRDAG 22 OKTOBER Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt). SÖNDAG 23 OKTOBER MÅNDAG 24 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15-11:00 Sittande gympa

14:30-15:45 Våffelcafé. Njut av nygräddade våfflor, sylt och grädde. TISDAG 25 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Styrka & balans. Träningspass för hela kroppen där vi utmanar vår styrka och balans i sittande och stående övningar.

14:00 SeniorSingers övar. Kom och sjung med i vår härliga kör! Ingen föranmälan krävs.

16:30 Musikcafé ”Från finrum till bakgård” Helena med sin klara sångröst tillsammans med Peter som får sin kontrabas att låta som en hel orkester. Jazz och visa, folkton och musik från förr. Fika och smörgåsar finns att köpa. Arrangör: Kammarmusik i Väst med stöd av Västra Götalandsregionen. ONSDAG 26 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Långsamma promenaden. Samling utanför SeniorCenter. Volontär går med.

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

14:30 Trivselbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka. TORSDAG 27 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15-11:00 Cirkelpass. Varierande och bra övningar för hela kroppen. Vi använder olika typer av redskap vid 10 stationer under träningspasset. FREDAG 28 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Vi visar en dokumentärfilm om Nalen (60 min). Fika finns att köpa. LÖRDAG 29 OKTOBER SÖNDAG 30 OKTOBER MÅNDAG 31 OKTOBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30-16:00 Halloweenbakelse i fiket hela dagen. Kaffe och bakelse 41kr

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Kjell Hedvall visar bilder och kåserar om nya stadens kvarter innan rivningarna samt visar en unik färgfilm från 30-talet. Fika finns att köpa. ONSDAG 2 NOVEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288 Humorföreställning

Folkets Hus: Tid ej känd. Standup med Magnus Bettnér och Henrik Nyblom. LÖRDAG 12 NOVEMBER Musik i allhelgonatid

S:t Nicolai kyrka: 14 och 17 Mozarts Requiem framförs av Rebecka Wallroth, Maria Forsström, Daniel Ralphsson, Markus Schwartz och körerna Nicolai Vocalis och Bel Canto samt Skarabygdens symfoniorkester. Lars Hernqvist leder. X Skriv ut artikel Tillbaka till framsidan

