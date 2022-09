TISDAG 27 SEPTEMBER

NiL – Frukost

Folkets Hus: 07,30 Företagarfrukost. Arr NiL och företagare i Folkets Hus.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00 SeniorSingers övar. Kom och sjung med i vår härliga kör!

Ingen föranmälan krävs.

Mötesplats Hjärtat för seniorer

Skaragatan 26 Tel 771212: 13:45 Ingrid Nordqvist kommer och pratar om Hörselskadades Förening och hur man ska sköta sin hörapparat .

Landsbygdsråd

Järpås bygdegård: 17,30-19,30. Ämnen bl a trygghet, kollektivtrafik och fritidsverksamhet.

Folkets Hus

17.30 Don’t Worry Darling, 15 år

18.00 Official Competition, 7 år

20.15 Bränn alla mina brev, 11 år

20.30 Bodies Bodies Bodies, 15 år

ONSDAG 28 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

15:00-17:00 Afternoon Tea med goda ostar, kex, frukter och hembakta söta godsaker. 60kr. Senior Center stänger 17:30.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

14 Bingo

Folkets Hus

11.00 Det ska va gôtt å leva, Barntillåten

11.00 Där kräftorna sjunger, 11 år

13.15 Bränn alla mina brev, 11 år

13.45 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

15.45 Mamma Mu hittar hem, Barntillåten

15.45 Joyce Carol Oates, 7 år

17.30 Bränn alla mina brev, 11 år

17.45 Där kräftorna sjunger, 11 år

20.00 Don’t Worry Darling, 15 år

20.30 Orphan: First Kill, 15 år

TORSDAG 29 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

Klubb Maritim

SSW Klubbhus, Framnäshamnen: 19 Ida Billvén berättar om Vänermuseet.

Folkets hus

17.30 Göta Kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

18.00 Konst på bio: Tutankhamun – den sista utställningen, 150 kr

19.30 Bränn alla mina brev, 11 år

20.00 Don’t Worry Darling, 15 år

FREDAG 30 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Abba-dabba-dooo. Dokumentärfilm om Abba. 64 min.

Bandy – Svenska Cupen

Sparbanken Lidköping Arena:

12.00 Villa Lidköping BK – Västerås SK

14.00 Broberg/Söderhamn IF – IK Sirius

15.45 Edsbyns IF – IFK Motala

ISVÅRD

18.15 AIK – Sandvikens AIK

20.00 IK Sirius – Villa Lidköping

21.45 Västerås SK – Broberg/Söderhamn IF

LÖRDAG 1 OKTOBER

Bandy – Svenska Cupen

Sparbanken Lidköping Arena:

10.00 Edsbyns IF – Sandvikens AIK

12.00 IFK Motala – AIK

13.45 Västerås SK – IK Sirius

ISVÅRD

15.45 Villa Lidköping BK – Broberg/Söderhamn IF

17.30 Sandvikens AIK – IFK Motala

19.15 AIK – Edsbyns IF

SÖNDAG 2 OKTOBER

Bandy – Svenska Cupen

Sparbanken Lidköping Arena:

09.00 Semifinal 1, A:1 – B:2

11.00 Semifinal 2, B:1 – A:2

13.00 Villa Lidköping Dam – Uppsala BoIS (Gruppspelsmatch Svenska Cupen – dam)

16.00 Final, Vinnare A:1 – B2 – Vinnare B:1 – A:2

TISDAG 4 OKTOBER

Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Mötesplats Bifrost: 16,30-18,30 Samtalsgrupp för att öka kunskap, ventilera känslor m m med andra med barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fika. Begr deltagarantal. Anm till 0510-776741. Arr Anhörigstöden i Lidköping, Götene, Skara och Falköping.

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10 Gympa styrka/balans

ONSDAG 5 OKTOBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10 Gympa/station för herrar

TORSDAG 6 OKTOBER

Mötesplats Hjärtat Skaragatan 26 Tel 771212

10 Gympa station/styrka

14.00 modevisning och klädförsäljning

FREDAG 7 OKTOBER

Jonas Gardell

De la Gardie-aulan: Jonas Gardell på scenen

LÖRDAG 8 OKTOBER

Jazzkonsert

Sockerfabriken: 12 Lunchjazz med Red Wing Band. Entré 200:- inkl. mat. Bordsbokning tel. 070-9900909 (helst med sms) alt. mail till plesner.gunilla@gmail.com. Arrangör Föreningen Jazzkatten i samarbete med Sockerfabriken.

TISDAG 11 OKTOBER

Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Mötesplats Bifrost: 16,30-18,30 Samtalsgrupp för att öka kunskap, ventilera känslor m m med andra med barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fika. Begr deltagarantal. Anm till 0510-776741. Arr Anhörigstöden i Lidköping, Götene, Skara och Falköping.

FREDAG 14 OKTOBER

Mässor

Arenan: 12-18 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

LÖRDAG 15 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

SÖNDAG 16 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

TISDAG 18 OKTOBER

Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Mötesplats Bifrost: 16,30-18,30 Samtalsgrupp för att öka kunskap, ventilera känslor m m med andra med barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fika. Begr deltagarantal. Anm till 0510-776741. Arr Anhörigstöden i Lidköping, Götene, Skara och Falköping.

ONSDAG 19 OKTOBER

Teater

Esplanadteatern: 19 ”Skandalen Ida Bäckman”. Biljetter på Tickster. Arr: Lidköpings teaterarrangörer

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

ONSDAG 2 NOVEMBER

Humorföreställning

Folkets Hus: Tid ej känd. Standup med Magnus Bettnér och Henrik Nyblom.

LÖRDAG 12 NOVEMBER

Musik i allhelgonatid

S:t Nicolai kyrka: 14 och 17 Mozarts Requiem framförs av Rebecka Wallroth, Maria Forsström, Daniel Ralphsson, Markus Schwartz och körerna Nicolai Vocalis och Bel Canto samt Skarabygdens symfoniorkester. Lars Hernqvist leder.

