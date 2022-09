Partierna med lägst förtroende…

Publicerad söndag, 18 september 2022, 14:15 av Björn Smitterberg

Rösterna är räknade. Riksdagsplatserna ska fördelas.

Vi vet vilka de stora partierna är, men vilka blev de minsta?

Här är en lista.

Uppräkningar brukar börja med de som fått flest röster. Här är det tvärt om. Det år från botten räknat…

European radical reflektion… 1 röst

KSP 1

Nationalsocialistiska reformistiska partiet 1

Enad Politik 1

Stora Norrlands oberoende frihetsparti 1

Monisterna 1

OK 1

Positivt samhällsinitiativ 1

Svenskarna 1

Nya samhällspartiet 1

Gula Västarna 1

Humanistisk demokrati 1

FramtidsTro 1

Björnpartiet 2

Invandrarpartiet 2

Företaget Sverige 2

Sociallibertarianerna 2

Fredpartiet 2

Majtspartiet 2

Yggdrasil 2

Fattigmans parti 3

Neoteknokraterna 3

John Mikkonen 3

Ny Demokrati 3

Partiet Folkomröstning 3

Fria Värmland 3

Min Röst 3

Naturistpartiet 4

Andopartiet 4

Gröna demokrater 4

Pax 4

Fritt val 4

Sverigepartiet 4

Nix to the Six 5

Anarkisterna 6

Det minst dåliga partiet 6.

Det kan nämnas att Feministiskt Initiativ fick 3157 röster och backade rejält.

Alternativ för Sverige – som är en avknoppning från SD – fick 16,646 röster och det är också en betydande nedgång.