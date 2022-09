LÖRDAG 17 SEPTEMBER

Slättaracet

Lidköpings motorstadion: 10-16 Folkracetävling. Arr Vara MK.

Barnföreställning

Folkets Hus: 14 Zillah & Totte – buktalarföreställning.

Teaterföreställning

Mellby bygdegård: 16 ”Vi älskar dansbandz”. Biljetter på Tickster. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer

Folkets Hus

10.00 Knattebio: Kalles födelsedagsäventyr – knattefilmen

11.30 Där kräftorna sjunger

14.15 Mamma Mu hittar hem

15.30 Stammisar

16.00 Den magiska månresan

17.30 Där kräftorna sjunger

17.30 After Ever Happy på Röda Kvarn

18.00 Det ska va gôtt å leva

19.45 Bodies Bodies Bodies på Röda Kvarn

20.15 Orphan: First Kill

20.15 Rimini

SÖNDAG 18 SEPTEMBER

Pridevecka – föreläsning

Nicolaigården: 16 Kristen, präst och bög med Lars Gårdfeldt, präst i Göteborg och kommer utifrån sina egna erfarenheter berätta om skillnader och likheter i synen på Hbtq personer från 1979 fram tills idag.

Folkets Hus

13.00 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal)

13.30 Den magiska månresan

15.00 Det ska va gôtt å leva på Röda Kvarn

15.30 Där kräftorna sjunger

17.15 Top Gun: Maverick på Röda Kvarn

17.30 Official Competition

18.15 Förhandsvisning: Ticket to Paradise

MÅNDAG 19 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Föredrag med Alzheimerföreningen

Folkets Hus

17.30 Måndagsbio: Joyce Carol Oates

18.00 Där kräftorna sjunger

20.15 After Ever Happy

20.45 Orphan: First Kill

TISDAG 20 SEPTEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 IT-Café med surfplattor.

Tema: Lär dig boka biljetter för teater, konsert, bio och tåg.

Inga förkunskaper krävs. Surfplattor finns att låna. Stadsbblioteket, berättarkväll

Bibliotekscenen: 18,30 ”Att läsa världen” – Om den svenska flickscoutrörelsens radikala potential. Bodil Formark, historiker, berättar. Folkets Hus

17.30 Official Competition

18.00 Det ska va gôtt å leva

20.00 Där kräftorna sjunger

20.15 Bodies Bodies Bodies ONSDAG 21 SEPTEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

16:00 ”Åldrandet är inget för fegisar” Föreläsning med Håkan Andersson. OBS! På Biblioteksscenen, Stadsbiblioteket.

Fri entré, ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

16:30-19:00 Pubkväll med Lilla bandet Fisksoppa, mjukt bröd, kaffe och kaka 80 kr. Föranmälan krävs 0510-77 12 88. Begränsat antal platser. Lidköpings Tekniska Förening

Lidköpings Arena P-plats: 17 Samling för gemensam utfärd till Scvootermuseet vid Gum Körsbärsdalen i Källby. Folkets Hus

11.00 Där kräftorna sjunger

11.30 Göta kanal – vinna eller försvinna

13.30 Rimini

13.45 Mamma Mu hittar hem

15.30 Det ska va gôtt å leva

16.00 DC League of Super-Pets

17.45 Där kräftorna sjunger

18.15 Stammisar

20.15 Orphan: First Kill

20.30 After Ever Happy TORSDAG 22 SEPTEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen. Folkets Hus

18.00 Det ska va gôtt å leva

18.00 Rimini

20.15 Där kräftorna sjunger

20.30 Bodies Bodies Bodies FREDAG 23 SEPTEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Minnesträning. Fika finns att köpa. LÖRDAG 24 SEPTEMBER EPA – en utställning om A-traktorkulturen

Vänermuseet: 11-15 Invigning av utställning av fotografen Benjamin Nørskov med flera aktiviteter riktade till EPA ungdomar och andra. SÖNDAG 25 SEPTEMBER Beridna Högvakten

Nya Stadens torg: rider in cirka 11,30 och ger konsert 12,10-12,50. MÅNDAG 26 SEPTEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

9:30-11:30 Öppet Hus – Volontärverksamheten Är du nyfiken på vad det innebär att vara Volontär? Möt vår volontärsamordnare och någon av våra aktiva volontärer. Vi bjuder på fika. Drop In.

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Trivselbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka. TISDAG 27 SEPTEMBER NiL – Frukost

Folkets Hus: 07,30 Företagarfrukost. Arr NiL och företagare i Folkets Hus. SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00 SeniorSingers övar. Kom och sjung med i vår härliga kör!

Ingen föranmälan krävs. ONSDAG 28 SEPTEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

15:00-17:00 Afternoon Tea med goda ostar, kex, frukter och hembakta söta godsaker. 60kr. Senior Center stänger 17:30. TORSDAG 29 SEPTEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen. FREDAG 30 SEPTEMBER SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Abba-dabba-dooo. Dokumentärfilm om Abba. 64 min. Bandy – Svenska Cupen

Sparbanken Lidköping Arena:

12.00 Villa Lidköping BK – Västerås SK

14.00 Broberg/Söderhamn IF – IK Sirius

15.45 Edsbyns IF – IFK Motala

ISVÅRD

18.15 AIK – Sandvikens AIK

20.00 IK Sirius – Villa Lidköping

21.45 Västerås SK – Broberg/Söderhamn IF LÖRDAG 1 OKTOBER Bandy – Svenska Cupen

Sparbanken Lidköping Arena:

10.00 Edsbyns IF – Sandvikens AIK

12.00 IFK Motala – AIK

13.45 Västerås SK – IK Sirius

ISVÅRD

15.45 Villa Lidköping BK – Broberg/Söderhamn IF

17.30 Sandvikens AIK – IFK Motala

19.15 AIK – Edsbyns IF SÖNDAG 2 OKTOBER Bandy – Svenska Cupen

Sparbanken Lidköping Arena:

09.00 Semifinal 1, A:1 – B:2

11.00 Semifinal 2, B:1 – A:2

13.00 Villa Lidköping Dam – Uppsala BoIS (Gruppspelsmatch Svenska Cupen – dam)

16.00 Final, Vinnare A:1 – B2 – Vinnare B:1 – A:2 TISDAG 4 OKTOBER Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Mötesplats Bifrost: 16,30-18,30 Samtalsgrupp för att öka kunskap, ventilera känslor m m med andra med barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fika. Begr deltagarantal. Anm till 0510-776741. Arr Anhörigstöden i Lidköping, Götene, Skara och Falköping. FREDAG 7 OKTOBER Jonas Gardell

De la Gardie-aulan: Jonas Gardell på scenen LÖRDAG 8 OKTOBER Jazzkonsert

Sockerfabriken: 12 Lunchjazz med Red Wing Band. Entré 200:- inkl. mat. Bordsbokning tel. 070-9900909 (helst med sms) alt. mail till plesner.gunilla@gmail.com. Arrangör Föreningen Jazzkatten i samarbete med Sockerfabriken. TISDAG 11 OKTOBER Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Mötesplats Bifrost: 16,30-18,30 Samtalsgrupp för att öka kunskap, ventilera känslor m m med andra med barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fika. Begr deltagarantal. Anm till 0510-776741. Arr Anhörigstöden i Lidköping, Götene, Skara och Falköping. FREDAG 14 OKTOBER Mässor

Arenan: 12-18 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser. LÖRDAG 15 OKTOBER Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser. SÖNDAG 16 OKTOBER Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser. TISDAG 18 OKTOBER Mor- och farföräldrar till barnbarn med NPF

Mötesplats Bifrost: 16,30-18,30 Samtalsgrupp för att öka kunskap, ventilera känslor m m med andra med barnbarn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fika. Begr deltagarantal. Anm till 0510-776741. Arr Anhörigstöden i Lidköping, Götene, Skara och Falköping. LÖRDAG 22 OKTOBER Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt). ONSDAG 2 NOVEMBER Humorföreställning

Folkets Hus: Tid ej känd. Standup med Magnus Bettnér och Henrik Nyblom. LÖRDAG 12 NOVEMBER Musik i allhelgonatid

S:t Nicolai kyrka: 14 och 17 Mozarts Requiem framförs av Rebecka Wallroth, Maria Forsström, Daniel Ralphsson, Markus Schwartz och körerna Nicolai Vocalis och Bel Canto samt Skarabygdens symfoniorkester. Lars Hernqvist leder. X Skriv ut artikel Tillbaka till framsidan

