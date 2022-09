Fartyg i Lidköpings hamn

Publicerad fredag, 16 september 2022, 10:11 av Björn Smitterberg

På torsdagen kom last från Spanien med Thunfartyget ”Eken”.

På måndag väntas ”Aspen” med last från Hull

Därefter dröjer det till slutet av nästa vecka innan nästa aviserade fartyg – ”Jutland” med last från Rostock.

Till Hönsäters hamn väntas på måndag ”Haithabu” med last från Klaipeda och under torsdagen ”Wilson Goole” med last från Oristano.