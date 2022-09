Villapriserna – svagt uppåt i Lidköping under sommaren

Publicerad torsdag, 08 september 2022, 10:16 av Redaktionen

52 villor i Lidköping har bytt ägare under sommarmånaderna, och det noteras en liten ökning i priser. Ökningen är 0,3 % jämfört med priserna maj, juni och juli. I snitt betalades 22.899 kronor per kvadratmeter – betydligt under årsmedel som är 24.535.

Priserna på bostadsrätter har fallit med 11,2 procent under juni, juli och augusti jämfört med maj, juni och juli. 16,029 kronor per kvadratmeter var snittpriset. Priset på bostadsrätter i Lidköping har fallit kraftigt i år, men tycks de senaste månaderna har stabiliserat sig på samma nivå som under början av året och innan den kraftiga prisuppgång som gällde under våren.

– – – –

Källa: Mäklarstatistik