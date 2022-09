LÖRDAG 3 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

Öppet hus

Mötesplats Bifrost, Torggatan 1 A: 10-14 Lidköpings samarbetskommitté, Funktionshindrades förening (reumatiker, neuro, synskadade, DHR, astma o allergi, hörselskadade, FUB, elöverkänsliga, alzheimer, compassen m fl medverkar. Vi bjuder på fika.

Folkkonstutställning

Folkets Hus och Stenportsplatsen: 10-14

Konstutställning

Limtorget: 11-14 Marcus Jönsson och Lena Erlandsson

Folkets Hus

10-14 Utställningen Folkkonst på folkan öppen

11.00 Stammisar

13.00 Playground

14.15 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal)

14.45 Eldsjäl

17.00 Fire of Love

16.15 Där kräftorna sjunger

17.00 Top Gun: Maverick på Röda Kvarn

19.00 Agrippina

19.00 Tal till nationen

19.45 After Ever Happy på Röda Kvarn

SÖNDAG 4 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

Konstutställning

Limtorget: 14-17 Marcus Jönsson och Lena Erlandsson

Folkets Hus

12-15 Utställningen Folkkonst på folkan öppen

13.00 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal)

15.00 DC League of Super-Pets

16.00 Där kräftorna sjunger

17.15 Official Competition

18.45 After Ever Happy

19.45 Orphan: First Kill

MÅNDAG 5 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-10 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

GF Lidköpings Motionsgympa

Idrottens Hus: A-hallen 8,30 samt 10. Terminsstart

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Föreläsning – Lär känna vin och druvor

Jan-Ove Ahlgren föreläser om hur du kan lära känna vin och druvor.

Han berättar om sina vinresor och hur hans passion kring vin väcktes.

Motionsgympa män

De la Gardiegymnasiets gymnastiksal: 17 Alla åldrar, startar i dag. Måndagar 17,00, torsdagar 17,00. Välkomna nya som gamla medlemmar. Info 076-829 64 07. Arr: Lidköpings Gymnastikförening

Folkets Hus

17.30 Göta kanal – vinna eller försvinna

18.00 After Ever Happy

19.30 Där kräftorna sjunger

20.15 Orphan: First Kill

TISDAG 6 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-10 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

9:00 – 11:30 ”Prova-på-dag” Vi vill få fler att upptäcka våra kostnadsfria träningspass anpassade för serniorer. Denna dag kan du testa korta bitar av våra pass för att känna efter vilken träningsform som passar dig bäst.

Vi bjuder på en föreläsning om träning för äldre samt hälsosam fika.

9:00 Sittande Yoga 9:20 Cirkelträning 9:40 Sittgympa 10:00 Föreläsning och gratis fika 10:30 Bollpass 10:50 Balans och styrka 11:10 Cirkelträning

Meken-Minnet

Höstens verksamhet startar kl 9. Nya och gamla medlemmar välkomna.

Folkets Hus

17.30 Där kräftorna sjunger

17.30 Stammisar

19.30 Official Competition

20.15 After Ever Happy

ONSDAG 7 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-10 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

13:30 Utflykt till Rörstrands nya museum. Samling vid John Hedins plats.

60 kr, betalas av var och en vid muséet.

Föranmälan krävs 0510-77 12 88 senast 5/9.

Stadsiblioteket – berättare

Biblioteksscenen: 18,30 Emelie Karlsson, Lidköping, berättar om en skidolycka och hennes tillfrisknande.

Folkets Hus

11.00 Där kräftorna sjunger

13.45 Stammisar

15.45 Göta kanal – vinna eller försvinna

17.45 Playground

17.45 After Ever Happy

19.30 Där kräftorna sjunger

20.00 Top Gun: Maverick



TORSDAG 8 SEPTEMBER

GF Lidköpings Motionsgympa

Idrottens Hus: A-hallen 8,30 samt brottarhallen Qigong 9,45. Terminsstart

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

11:20 Sopplunch med bio. Ät en god sopplunch på SeniorCenter och gå sedan till Folkets hus och se filmen Downtown Abbey 2 – En ny era.

Lunch och bio 120kr. Föranmälan krävs, 0510-771288

Jazzkonsert

Esplanadteatern: 19 Konsert med Second Line Jazzband. Ett långt set utan paus. Entré 150:-. (Endast kontanter. Inget förköp.) Arrangör Föreningen Jazzkatten.

Folkets Hus

12.00 Stammisar

17.30 Där kräftorna sjunger

18.00 Official Competition

20.15 After Ever Happy

20.30 Nope

FREDAG 9 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-10 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Kursstart: iPad-kurs. En kurs för nybörjare.

3 tillfällen (9, 16 & 23 september)

Surfplattor finns att låna. Föranmälan krävs. Ring 0510-77 00 50

14:00 Fredagsmys. Quiz med tema politik. Fika finns att köpa.

LÖRDAG 10 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

Kinnekulle/Götene

10-16 Höstrundan med flera aktiviteter på många platser.

SÖNDAG 11 SEPTEMBER

Kinnekulle/Götene

10-16 Höstrundan med flera aktiviteter på många platser.

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

Röstlokaler

Röstlokaler i Lidköpings valdistrikt är öppna 8-20:

Gamla staden centrum – Lidbeckska huset

Margretelund N – Östbyskolan, gymnastiksalen

Fredriksdal – Fredriksdalskolan, matsalen

Wennerberg – Wennerbergskolan, matsalen

Lidåker-Ljunghed – Lidåkerskolan, matsalen

Margretelund S – Östbyskolan, matsalen

Nya staden N – De la Gardiegymnasiet, F-hustorget

Nya staden S – Lidköping Sparbanken Arena

Ågårdsområdet – Månesköldskolan, matsalen

Dalängen – Dalängskolan, rasthallen

Framnäs – Rotundan, Folkets park

Järpås – Järpås bygdegård

Råda – Råda skola, matsalen

Stenhammar – Stenhammarskolan, matsalen

Sunnersberg – Sjölunda skola, gymnastiksalen

Otterstad – Otterstad skola, matsalen

Hovby-Majåker – Majåkerskolan, gymnastiksalen

Saleby-Norra Härene – Resville Biskopskvarnen

Tun-Gillstad – Lavad bygdegård

Örslösa – Örslösa skola, matsalen

Vinninga-Filsbäck – Vinningaskolan, matsalen

Tofta-Ulriksdal – Skogsbäckens förskola, matsalen

Museirally

Lokala museer och Vänermuseet

MÅNDAG 12 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Föredrag om Ukraina med Kjell Hedvall. Kjell visar bilder och berättar om Ukraina som land, dess folk och styre samt hur han ser på konflikten med Ryssland och dess betydelse för världen.

TISDAG 13 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

11:00-12:00 Mobil och surfplatta i vardagen. Ställ dina frågor om digital teknik. Plats: Biblioteksscenen.

14:00 SeniorSingers övar. Kom och sjung med i vår härliga kör!

Ingen föranmälan krävs.

ONSDAG 14 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

TORSDAG 15 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

10:00-12:00 Syn och Hörselinstruktören, Drop-In.

13:00-15:00 Kursstart ”Lär känna din iPhone”

3 tillfällen (15, 22 & 29 september) Föranmälan krävs, 0510-77 09 26

14:00 Klädförsäljning och modevisning med Senior Shop!

Fika finns att köpa.

FREDAG 16 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Fixarbrandis informerar om sina tjänster som erbjuds till äldre i kommunen och svarar på frågor! Fika finns att köpa.

LÖRDAG 17 SEPTEMBER

Slättaracet

Lidköpings motorstadion: 10-16 Folkracetävling. Arr Vara MK.

Teaterföreställning

Mellby bygdegård: 16 ”Vi älskar dansbandz”. Biljetter på Tickster. Arr: Lidköpings Teaterarrangörer

SÖNDAG 18 SEPTEMBER

MÅNDAG 19 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Föredrag med Alzheimerföreningen

TISDAG 20 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 IT-Café med surfplattor.

Tema: Lär dig boka biljetter för teater, konsert, bio och tåg.

Inga förkunskaper krävs. Surfplattor finns att låna.

Stadsbblioteket, berättarkväll

Bibliotekscenen: 18,30 ”Att läsa världen” – Om den svenska flickscoutrörelsens radikala potential. Bodil Formark, historiker, berättar.

ONSDAG 21 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

16:00 ”Åldrandet är inget för fegisar” Föreläsning med Håkan Andersson. OBS! På Biblioteksscenen, Stadsbiblioteket.

Fri entré, ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.

16:30-19:00 Pubkväll med Lilla bandet Fisksoppa, mjukt bröd, kaffe och kaka 80 kr. Föranmälan krävs 0510-77 12 88. Begränsat antal platser.

TORSDAG 22 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

FREDAG 23 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Minnesträning. Fika finns att köpa.

LÖRDAG 24 SEPTEMBER’

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Beridna Högvakten

Nya Stadens torg: rider in cirka 11,30 och ger konsert 12,10-12,50.

MÅNDAG 26 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

9:30-11:30 Öppet Hus – Volontärverksamheten Är du nyfiken på vad det innebär att vara Volontär? Möt vår volontärsamordnare och någon av våra aktiva volontärer. Vi bjuder på fika. Drop In.

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Trivselbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

TISDAG 27 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00 SeniorSingers övar. Kom och sjung med i vår härliga kör!

Ingen föranmälan krävs.

ONSDAG 28 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

15:00-17:00 Afternoon Tea med goda ostar, kex, frukter och hembakta söta godsaker. 60kr. Senior Center stänger 17:30.

TORSDAG 29 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

FREDAG 30 SEPTEMBER

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

14:00 Fredagsmys. Abba-dabba-dooo. Dokumentärfilm om Abba. 64 min.

LÖRDAG 1 OKTOBER

LÖRDAG 8 OKTOBER

Jazzkonsert

Sockerfabriken: 12 Lunchjazz med Red Wing Band. Entré 200:- inkl. mat. Bordsbokning tel. 070-9900909 (helst med sms) alt. mail till plesner.gunilla@gmail.com. Arrangör Föreningen Jazzkatten i samarbete med Sockerfabriken.

FREDAG 14 OKTOBER

Mässor

Arenan: 12-18 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

LÖRDAG 15 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

SÖNDAG 16 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

ONSDAG 2 NOVEMBER

Humorföreställning

Folkets Hus: Tid ej känd. Standup med Magnus Bettnér och Henrik Nyblom.

LÖRDAG 12 NOVEMBER

Musik i allhelgonatid

S:t Nicolai kyrka: 14 och 17 Mozarts Requiem framförs av Rebecka Wallroth, Maria Forsström, Daniel Ralphsson, Markus Schwartz och körerna Nicolai Vocalis och Bel Canto samt Skarabygdens symfoniorkester. Lars Hernqvist leder.

