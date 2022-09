Privatannonserna – gratis på Lidköpingsnytts marknad

Publicerad torsdag, 01 september 2022

31 augusti

Säljes

Pussel

3st a 1000 bitar, ett ca 3000 bitar, alla bitar finns. Pris 50 kr/st

0709-150 937

Säljes

Fälgar

4 st med Tpms sensorer. Toyota Auris 2018. Pris: 2000 kr.

0706 487 790.

30 augusti

Säljes

Pussel

4st a 1000 bitar, alla bitar finns. Pris 50 kr/st.

0709-150937

Säljes

Blandare

med avstängning för diskmaskin – tvättmaskin. Pris 300kr

0709-150 937

29 augusti

Säljes

Pärmar

7 st i bra skick. 60 kr.

0767 868697

26 augusti

Säljes

Trehjulig elcykel

Evobike 24/20 tum. Helt ny (bara provcyklad någon kilometer i samband med leverans). Kvitto finns. 23.000 kr. Nypris 24.995 kr Cykeln finns i Lidköping.

070-341 35 20.

24 augusti

Säljes

Ljusstake

Inför höstmörkret; 5-armad ljuskandelaber, 1 m hög. 450 kr

nina_olsson69@hotmail.com

23 augusti

Skänkes

Tidningar

Tidningar: Husbil & Husvagn, Husvagn & Camping, Teknikens Värld, Gör Så Här. Ca. 1 meter tillsammans.

0731 424 524

Säljes

Dynor

4 st dynor i använt skick. Vändbara. 150 kr

0708 226 390

Säljes

Reglercentral

Reglercentral Danfoss Pris : 800 kr

Tel: 0706 374 639

Säljes

Cirkulationspump

Wilo Pris:300 kr

Tel: 0706 374 639

22 augusti

Säljes

Soffor

Två st 3-sits soffor IKEA Tidafors med fotpallar. Klädsel: Tullinge, grå. Design: Ola Wihlborg. Bredd: 230cm Djup: 95cm Höjd: 99cm Sits: H47cm. Pris: 2.500:-

Telefon 0708 627 942

19 augusti

Säljes

Fendrar

Fyra fendrar med strumpa säljes. Längd 80cm. Pris för samtliga är 500kr.

Tel 0733-909 910

18 augusti

Säljes

Cykel

Rex 5-växlad cykel säljes. Pris 750kr

16 augusti

Säljes

Våningssäng

säljes med madrasser. Undersäng 120cm bred. Översäng 80cm. Pris 1.000 kr

0707 297 544

Säljes

Kroppskudde

130x70x15 använd två nätter. Pris 100:-

Tel, 0734 432 099

15 augusti

Säljes

Spinnspö

Abu Garcia Vendetta Kolfiberspö 240 cm långt. Avsedd för betesvikt 10 – 30 gram. Fodral. Nytt. Kr 400:-

Tel 0730 619 448

13 augusti

Säljes

Arbetsbänk

Hopfällbar arbetsbänk 57x71x63 cm. Pris 100 kr.

10 augusti

Säljes

Skrivare

EPSON EcoTank ET-2721. Köpt förra året, kvitto finns. Kan användas som skrivare/skanner/kopiator. Kan skriva ut från mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Finns i Lidköping Pris : 1.100 kr.

Tel nr : 0739 067 530

Säljes

Diskmaskin

Siemens diskmaskin 60 cm Pris 750 kr. Finns i Lidköping.

9 augusti

Säljes

Blomsterkruka

Rörstrand 19/17cm Jackie Lynd 500.- kr.

0702 305026

8 augusti

Säljes

Kaffebryggare

Elektrisk Don Pedro. Obetydligt använd. Nypris 2000 kr – säljs för 1000 kr

Tel 0706 067 269

6 augusti

Säljes

SUP

använd två gånger. Komplett och hel. Pump, ryggstöd, paddel, torrsäck, reparationskit, bruksanvisning och ryggsäck för förvaring. Max personvikt 150 kg. 1000 :-

Säljes

Damcykel

Crescent 24 vxl i skick som ny Pris 2600

0735 614 484

5 augusti

Skänkes

Vävstol

Äldre vävstol 1200 mm skänkes. Finns i Lerdala.

070 5500 397

4 augusti

Säljes

Lampa

Lampa i glas 200kr

0706 114 882

Säljes

Lampa

Glaslampa 150 kr

0706 114 882

Säljes

Vägglampor

300kr

0706 114 882

3 augusti

Säljes

Taklampa

Pris 300kr

0709 742 646