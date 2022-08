Ny verksamhet kan få tillstånd i Gjuteriet

Publicerad söndag, 28 augusti 2022, 13:54 av Björn Smitterberg

Den gamla verkstadslokalen som använts bl a till gjutningar i byggnaden vid Västra Hamnen kan komma att få en nu industriell verksamhet. Företaget Papershell AB söker nämligen tillstånd för att tillverka färdiga komponenter av trämassa.

Totalt beräknas vid full aktivitetet 1.000 ton PEFC-märkt råvara tas in via lastbil. Av dessa skall tillverkas 270.000 komponenter i form av plywood eller faner samt OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra skivor.

Verksamheten kan ge upphov till bullor och lukt. Miljö- och byggnämnden kommer vid sitt möte de närmaste veckan att ta ställning till villkoren – det finns förslag på tolv villkor som ska uppfyllas och dessa har även företaget varit informerade om. Bl a finns villkor om lastbilstrafik till och från verksamheten. Den ska köra in via Ågårdsrondellen och Örslösarondellen för att där svänga in mot Rörstrand.

Fastigheten innehåller i dag flera andra verksamheter om har kontor här. Men stora delar är ännu inte uthyrda. Fastigheten ägs av en grupp företagare där bl a ägarna av Rörstrand ingår. Den nya verksamheten planeras till byggnadens nordöstra hörn.

I sin egen beskrivning av företaget skriver Papershell AB i ansökan om tillstånd:

– PaperShell AB grundades 2021 men idén bakom PaperShell föddes 2018. Företaget har flera patent som bygger tillbaka papper till en mer motståndskraftig version av trä. Företaget har som målsättning att industrialisera produkten och skapa en första kommersiell produktionslina i Lidköping i gamla gjuteriets lokaler (Städet 16). Företaget är i ständig förändring och utvecklingen går snabbt fram. Målsättningen är att under fjärde kvartalet 2023 skall de första serietillverkade produkterna lämna den nystartade fabriken.

– Råvaran består av kraftpapper bestående av cellulosa från konventionell tillverkningsteknik samt ett bindemedel som i grunden kommer från papperstillverkningen men i sin förädlade form är en kemiskprodukt bestående innehållande ett harts som har en hemicellulosa-bas och kommer från en spillström från livsmedelsproduktion (främst spill från sockerrör) men kan framöver härstamma från spillströmmar från svensk papperstillverkning. Pappret beläggs med bindemedlet i en fabrik i Tyskland. Importeras och kommer att användas i produktionen i Lidköping.

På sikt kommer även en appliceringslina att köpas in och kraftpapperet kommer att beläggas med bindemedlet på plats i Lidköping. Investeringen planeras att genomföras under 2024.

– Fabriken kommer att projekteras under sommaren 2022 och där starten av ombyggnation räknas bli i september t o m maj 2023. Beställning av maskiner sker under juni månad och estimerad leveranstid för laserskärning, pressar och efterbearbetning är 12-14 månader från beställning. Fösta produkten uppskattas kunna vara klar för leverans 3–4 kvartalet 2023. Det tilltänka appliceringslinan kommer ett projekteras efter att produktionen startat och en uppskattning är att den kommer stå klar under 2024.

Produktionen beräknas ske i treskift.

