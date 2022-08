TORSDAG 18 AUGUSTI

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

10:00-12:00 Syn och Hörselinstruktören, Drop-In.

13:30-15:00 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Söne Hembygdsförening

Örslösa Hembygdsförening: 18 Sommarutflykt med visning i Örslösa. Medtag kaffekorg.

Sommar i Trädgårn

Dina-Scenen: 20 Uno Svenningsson.

Folkets Hus

17.30 Downton Abbey – en ny era, Barntillåten

18.00 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

20.00 Nope, 15 år

20.30 Beast, 15 år

FREDAG 19 AUGUSTI

Utställning

Rörstrand Museum; Utställning Ruhwald vs. Stålhane. (vernissage 14,30).

Porslinsfestival

Rörstrand

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys. Ta med din egen ”Rörstrandskopp” så bjuder vi på kaffet denna eftermiddag. Umgås och berätta om era serviser och minnen kring Rörstrand.

Sommar i Trädgår´n

Dina-scenen: 19 Grant, Molly Hammar.

Folkets Hus

11.00 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

11.00 Downton Abbey – en ny era, Barntillåten

13.00 Elvis, 11 år

13.45 The Princess, 7 år

16.15 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

16.15 Eldsjäl, 7 år

18.15 Där kräftorna sjunger, 11 år

18.15 Beast, 15 år

20.30 Bullet Train, 15 år

21.00 Nope, 15 år

LÖRDAG 20 AUGUSTI

Utställning

Rörstrand Museum; Utställning Ruhwald vs. Stålhane.

Porslinsfestival

Rörstrand

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Kinnekulle Hembygdsförening

Posseska skolan: 14-17 Visning av skolan

Sommar i Trädgår´n

Dina-scenen: 19 Elvis och Oscar Zia

Porslinsfestival

Rörstrand

Folkets Hus

14.30 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

15.00 DC League of Super-Pets, 7 år

16.30 Nitram, 15 år

17.15 Där kräftorna sjunger, 11 år

19.00 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

20.00 Nope, 15 år

21.00 Beast, 15 år

SÖNDAG 21 AUGUSTI

Utställning

Rörstrand Museum; Utställning Ruhwald vs. Stålhane.

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Folkets Hus

15.00 Minioner: Berättelsen om Gru (sv. tal), 7 år

15.00 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

17.00 Top Gun: Maverick, 11 år

17.00 Där kräftorna sjunger, 11 år

19.45 Nope, 15 år

19.45 Thor: Love and Thunder, 11 år

MÅNDAG 22 AUGUSTI

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

8:30-16:00 Alla pensionärers dag. Vi firar med pensionärsbakelse och lotteri hela dagen!

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Folkets Hus

17.30 Där kräftorna sjunger, 11 år

18.00 Downton Abbey – en ny era, Barntillåten

20.15 Nope, 15 år

20.45 Bullet Train, 15 år

TISDAG 23 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 IT-Café. Vi visar hur en surfplatta fungerar och berättar om höstens satsning på IT-aktiviteter för seniorer. Surfplattor finns att låna.

14:00-15:30 Lyxsmörgås serveras. 40 kr

Folkets Hus

17.30 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

18.00 Nope, 15 år

19.30 Där kräftorna sjunger, 11 år

20.45 Beast, 15 år

ONSDAG 24 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:10 Långsamma promenaden i sällskap med volontär. Samling utanför SeniorCenter

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

16:30 Kräftskiva Skaldjur och tillbehör, dryck, kaffe och kaka 150 kr.

Föranmälan från 8/8 0510-77 12 88. Max 4 platser kan bokas/person.

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-19 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SKPF-Pensionärer

Folkets Park Lidköping: 15 Höstfest.

Hörselskadades förening

Skogshyddan Lidköping: 18 Träff ”Sensommarkväll” underhållning. 60:-/pers. Skrivtolkning. Anm delt senast 19 augusti till 070-2911263

Hantverksgården vid Limtorget

Scenen: 18,30 underhållning. I dag med Elvisgänget.

Folkets Hus

11.00 Där kräftorna sjunger, 11 år

11.30 Downton Abbey – en ny era, Barntillåten

13.45 Göta kanal – vinna eller försvinna, Barntillåten

14.15 Nitram, 15 år

15.45 Top Gun: Maverick, 11 år

17.15 Där kräftorna sjunger, 11 år

18.30 After Ever Happy, 11 år

20.00 Bullet Train, 15 år

20.45 After Ever Happy, 11 år

TORSDAG 25 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Cirkelpass. Pulshöjande pass med styrkeövningar för hela kroppen.

13:30-15:00 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik. Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-19 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

Folkets Hus

17.45 The Princess, 7 år

18.15 After Ever Happy, 11 år

20.15 Nope, 15 år

20.30 After Ever Happy, 11 år

20.30 Meken Cykelbio: När lammen tystnar, fri entré

FREDAG 26 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-19 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00-11:30 Digital handledning. Enskild handledning kring digital teknik.

Plats: SeniorCenter. Boka tid (30 min) 0510-77 17 75

14:00 Fredagsmys. Musikalquiz med Kenneth Lundell och David Berggren.

LÖRDAG 27 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

Filsbäcksdagen

Stora pulkabacken: 15-23 Underhållning m m.

SÖNDAG 28 AUGUSTI

Konstutställning

Hällekis Säteri: 8-18 Konstnärsgruppen Lidan har stor utställning.

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

MÅNDAG 29 AUGUSTI

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-19 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:00 Snabba promenaden, start utanför SC

10:15 Sittande gympa

14:30 Sommarbingo. 3 spel med paus för fika. 20 kr/bricka.

TISDAG 30 AUGUSTI

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-19 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:15 Bollgympa. Sittande och stående övningar med boll som redskap

14:00-15:30 Glasscafé. 2 kulor glass, frukt/bär och topping. 30 kr

ONSDAG 31 AUGUSTI

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-19 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SeniorCenter Målargatan 22 tel 771288

10:10 Långsamma promenaden i sällskap med volontär. Samling utanför SeniorCenter

10:15 Sittande Yoga. Lugnt och avslappnande pass sittandes på stol.

16:30 Allsång på taket med Cathrine, Elin & Gustaf. Fika finns att köpa.

Ingen föranmälan krävs. På vår takterrass vid bra väder.

TORSDAG 1 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-19 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

Debatt

De la Gardiegymnasiet: 18 Debatt mellan politiska partier om näringslivsfrågor, arr näringslivsorgansationer.

FREDAG 2 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-19 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

LÖRDAG 3 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SÖNDAG 4 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

MÅNDAG 5 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-10 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

TISDAG 6 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-10 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

ONSDAG 7 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-10 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

Stadsiblioteket – berättare

Biblioteksscenen: 18,30 Emelie Karlsson, Lidköping, berättar om en skidolycka och hennes tillfrisknande.

TORSDAG 8 SEPTEMBER

Jazzkonsert

Esplanadteatern: 19 Konsert med Second Line Jazzband. Ett långt set utan paus. Entré 150:-. (Endast kontanter. Inget förköp.) Arrangör Föreningen Jazzkatten.

FREDAG 9 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 9-10 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

LÖRDAG 10 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

SÖNDAG 11 SEPTEMBER

Förtidsröstning

Stadshuset: 10-15 Öppet för röstning i kommun-, region och riksdagsval.

Röstlokaler

Röstlokaler i Lidköpings valdistrikt är öppna 8-20:

Gamla staden centrum – Lidbeckska huset

Margretelund N – Östbyskolan, gymnastiksalen

Fredriksdal – Fredriksdalskolan, matsalen

Wennerberg – Wennerbergskolan, matsalen

Lidåker-Ljunghed – Lidåkerskolan, matsalen

Margretelund S – Östbyskolan, matsalen

Nya staden N – De la Gardiegymnasiet, F-hustorget

Nya staden S – Lidköping Sparbanken Arena

Ågårdsområdet – Månesköldskolan, matsalen

Dalängen – Dalängskolan, rasthallen

Framnäs – Rotundan, Folkets park

Järpås – Järpås bygdegård

Råda – Råda skola, matsalen

Stenhammar – Stenhammarskolan, matsalen

Sunnersberg – Sjölunda skola, gymnastiksalen

Otterstad – Otterstad skola, matsalen

Hovby-Majåker – Majåkerskolan, gymnastiksalen

Saleby-Norra Härene – Resville Biskopskvarnen

Tun-Gillstad – Lavad bygdegård

Örslösa – Örslösa skola, matsalen

Vinninga-Filsbäck – Vinningaskolan, matsalen

Tofta-Ulriksdal – Skogsbäckens förskola, matsalen

TISDAG 20 SEPTEMBER

Stadsbblioteket, berättarkväll

Bibliotekscenen: 18,30 ”Att läsa världen” – Om den svenska flickscoutrörelsens radikala potential. Bodil Formark, historiker, berättar.

SÖNDAG 25 SEPTEMBER

Beridna Högvakten

Nya Stadens torg: rider in cirka 11,30 och ger konsert 12,10-12,50.

LÖRDAG 8 OKTOBER

Jazzkonsert

Sockertoppen, Sockerbruket: 12 Lunchjazz med Red Wing Band. Entré 200:- inkl. mat. Bordsbokning tel. 070-9900909 (helst med sms) alt. mail till plesner.gunilla@gmail.com. Arrangör Föreningen Jazzkatten i samarbete med Sockerfabriken.

FREDAG 14 OKTOBER

Mässor

Arenan: 12-18 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

LÖRDAG 15 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

SÖNDAG 16 OKTOBER

Mässor

Arenan: 10-17 Bygg & Bo-mässa, samt drycker och delikatesser.

LÖRDAG 22 OKTOBER

Konsert

Sparbanken Lidköping Arena: 20 Konsert med GES-Popshow (Glennmark, Eriksson och Strömstedt).

ONSDAG 2 NOVEMBER

Humorföreställning

Folkets Hus: Tid ej känd. Standup med Magnus Bettnér och Henrik Nyblom.

