Publicerad lördag, 13 augusti 2022, 09:29 av Redaktionen

Klicka in till dagens annonsmarknad för privatpersoner i Lidköpingsnytt. Här kan du fynda, och annonsera utan annonskostnad. Vi tar även in hyresmarknaden. Glöm inte möjligheten att byta tjänster.

Uppdateras en gång varje vardag, normalt förmiddag.

REGLER:

Endast för privatpersoner (ingen näringsverksamhet).

Kort text! Inga företagsnamn eller produktreklam.

Högst tre annonser per annonsör samtidigt.

En vara per annons.

Max en bild per annons. Bilden får inte vara ur broschyr, förpackning eller från hemsida (upphovsrätt).

Inlagda annonser ändras inte

OBS: vid utbud av konst/konsthantverk måste upphovsman/-kvinna anges.

Skicka din annons till desk@lidkopingsnytt.nu

Annonsen skall vara fullständig; Rubrik, varunamn, telefonnummer och eller e-postadress. Publiceringen är gratis.

Lidköpingsnytt är endast förmedlare av kontakter och tar inget ansvar för mellanhavanden i övrigt.

Meddela gärna med e-post när annonsen är avslutad.

13 augusti

Säljes

Arbetsbänk

Hopfällbar arbetsbänk 57x71x63 cm. Pris 100 kr.

10 augusti

Säljes

Skrivare

EPSON EcoTank ET-2721. Köpt förra året, kvitto finns. Kan användas som skrivare/skanner/kopiator. Kan skriva ut från mobiltelefoner, surfplattor och datorer. Finns i Lidköping Pris : 1.100 kr.

Tel nr : 0739 067 530

Säljes

Diskmaskin

Siemens diskmaskin 60 cm Pris 750 kr. Finns i Lidköping.

Tel: 070-630 7600

9 augusti

Säljes

Blomsterkruka

Rörstrand 19/17cm Jackie Lynd 500.- kr.

0702 305026

8 augusti

Säljes

Kaffebryggare

Elektrisk Don Pedro. Obetydligt använd. Nypris 2000 kr – säljs för 1000 kr

Tel 0706 067 269

6 augusti

Säljes

SUP

använd två gånger. Komplett och hel. Pump, ryggstöd, paddel, torrsäck, reparationskit, bruksanvisning och ryggsäck för förvaring. Max personvikt 150 kg. 1000 :-

Säljes

Damcykel

Crescent 24 vxl i skick som ny Pris 2600

0735 614 484

5 augusti

Skänkes

Vävstol

Äldre vävstol 1200 mm skänkes. Finns i Lerdala.

070 5500 397

4 augusti

Säljes

Lampa

Lampa i glas 200kr

0706 114 882

Säljes

Lampa

Glaslampa 150 kr

0706 114 882

Säljes

Vägglampor

300kr

0706 114 882

3 augusti

Säljes

Taklampa

Pris 300kr

0709 742 646

1 augusti

Säljes

Golfklubbor

Golfset herr, Callaway XR, pitch till 5. 1 800 kr. Finns i Lidköping.

Säljes

Ostkupa

Rörstrand/Granada 500.- kr.

0702 305 026

Säljes

Bänkskiva

Ny bänkskiva svart/grå 28 mm tjock, längd 3030mm, bredd 610mm Pris 300kr

31 juli

Säljes

Frysskåp

Husqvarna QT920W 2,5 år med garanti kvar 2,5 år. Nypris ca 13.000 kr, detta skåp 8.000 kr. Finns i Lidköping.

0708-99 39 88

30 juli

Säljes

Skivspelare

Unik , samlarobjekt? Fabrikat SHARP

0738 064 157 Vinninga

Säljes

Cykel

Cresent EDLA 5-växlad Dam cykel 2000:-

0738 064 157 Vinninga

29 juli

Säljes

Mobiltelefon

IPhone XR Nytt skal för 1.200 kr med plasten kvar. Kamera på skärmsidan fungerar ej, annars felfri. 1.400 kr

0763 098 678

27 juli

Säljes

Ölsejdlar

2 Rörstrands jubileums sejdlar Lidköping 550 år 1996. Pris 120:-

0767 868 697

Säljes

Glaskaraff

Gammal glas karaff ”Fyllehunden” Pris 350:-

Tel. 0767 868 698

25 juli

Säljes

Utemöbel

med ramar i aluminium att hämtas på Kållandsö för 2.400kr eller högstbjudande.

Skänkes

Bord

Enkelt uppfällbart bord skänkes. Längd 179, bredd 79 och höjd 74 cm. Hämtas!

23 juli

Säljes

Kanalplast

2 paket Click-Step. Varje paket täcker 4X1 meter. Lite transportskadat (syns på bilden). Pris 1500 kr, finns i Lidköping.

Säljes

ved

Ca 35 cm längd Ca 3 kbm Pris 1500kr

Kontakt via Mail: Klicka

22 juli

Säljes

Pojkcykel

26″ Pris: 1100:- kr. Lidköping.

Tel: 070 711 676

21 juli

Säljes

AWAB-pall

500kr Finns i Järpås

Nås bäst på sms: 0730 417 611

18 juli

Säljes

Toyota Corolla -97

Bra skick, servad och underhållen. Ny kamrem -21. Bes till mars -23. Bra dubbdäck ingår. 20250 mil. Extra alufälgar medföljer. Bilen går mycket bra!

Pris: 11.500 kr.

Tel. 0762-15 44 32

17 juli

Säljes

Diskbänk

rostfri. 120×60. Felfri. Har stått i vårt utekök. Pris 300 kr.