Hjulaftonkonsert fyllde kyrkan

Publicerad fredag, 12 augusti 2022, 09:50 av - Inskickat material

I samband med att det var Hjulafton i Lidköping var det också ”Hjulmusik” i S:t Nicolai kyrka.

Det var en stort sett fullsatt kyrka som under temat; ”I belive in you och My sweet lord fick ta del av låtar som George Harrison och Bob Dylan skrivit.

Richard Burén, Jakob Buhrén, Teodor Buhrén Annette Jacobson samt Johan Sundström bjöd i ord och ton på en både medryckande och allvarligt program med goda tankar och härlig musik. Kollekt togs upp till både barncancerfonden och till de krigsdrabbade i Urkraina.

