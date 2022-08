Priserna på Lidöpingsbostäder sjunker

Publicerad onsdag, 10 augusti 2022, 10:45 av Björn Smitterberg

I Svensk Mäklarstatistiks redovisning över priser på bostadsrätter och villor framgår att den allmänna nedgången på priser på bostäder inte undgår Lidköping.

De senaste tre månaderna har villapriserna sjunkit med 4,7 %. Det bygger på statistik för 67 överlåtelser som mäklare medverkat i. Medelpriset var 2,724 miljoner kronor eller 22053 kronor per kvadratmeter.

Jämfört med slutet av juli förra året är prisnedgången 5,4 procent.

Bostadsrätter har sedan förra året haft en kraftig prisuppgång i Lidköping, men de senaste tre månaderna har trenden vänt. 85 bostadsrätter har bytt ägare genom mäklares försorg under maj, juni och juli och de kostade i snitt 16104 kronor per kvadratmeter. Priserna har sjunkit med 11,4 procent under de tre månaderna.’

– – – –

Svensk Mäklarstatistik – klicka