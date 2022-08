Debattreplik om Moderaterna:

– Jag förstår att jag som kvinna provocerar!

Publicerad onsdag, 10 augusti 2022, 10:18 av Insändare

Replik på Oförskämt av nya Moderaterna . Linda Lundström svarar Ronny Carlsson.

Ronny Carlsson har helt rätt i att Moderaterna i Lidköping nu tar nya tag. Vi tänker förnya partiet i grunden och vi tänker bli ett mycket bättre parti. Alla partiet behöver förnya och utveckla sig och det är dags för oss att göra det.

Jag förstår också att det provocerar att jag som kvinna och ny inom politiken tar för mig och inte ber om ursäkt för mina åsikter och att jag tycker att det är dags för förändring i kommunen.

Det politiska ledarskapet behöver få in nya personer och vi behöver få till en bättre mångfald inom politiken i Lidköping. Jag har inget emot vare sig äldre män eller äldre kvinnor. Jag kan däremot konstatera att Lidköpings politiken har en del att önska när det gäller mångfald. Vi behöver få in fler kvinnor i politiken och vi behöver få in fler människor mitt i livet. Det är viktigt att det finns personer i politiken som har olika erfarenheter.

Jag har som förvaltningschef i kommunen sett hur gubbigt det är i politiken i Lidköping och det är något jag vill förändra och det kommer skapa en bättre kommun. Vi behöver skapa en bättre jämställdhet i kommunen och det är hög tid att Lidköping får sin första kvinnliga ordförande i kommunstyrelsen.

Jag håller med Ronny om att det finns många människor (ofta äldre män) som ägnat mycket tid och kraft åt politiken i Lidköping och som ägnat sig åt politik under många år. Självklart ska vi vara tacksamma över dessa människors engagemang. Politik handlar dock inte om att premiera gamla insatser eller lång och trogen tjänst. Det räcker inte att man har varit med länge, har man blivit trött så är det bättre att man lämnar över till nya krafter. Politik borde inte var ett yrke och det borde inte vara något man ägnar hela livet åt utan mer en värnplikt som man gör delar av sitt liv därför att man vill förbättra kommunen. För mig handlar politik om att ha idéerna om vad man vill göra men också om att ha förmågan och drivkraften att kunna skapa förändring och utveckling på riktigt.

Det är hög tid att vi får fart på vår fina kommun och det är hög tid för förändring. Vi vill att politikerna i Lidköping ska spegla befolkningen och halva befolkningen är faktiskt kvinnor. Jag vet också att det inte alls finns brist på kompetenta kvinnor i Lidköping som kan leda vår kommun. Jag träffar hela tiden kvinnor i Lidköping som alla skulle ha kapaciteten att bli ordförande i kommunstyrelsen och göra det på ett bättre sätt än flera av de män som innehar eller innehaft posten. Vi måste sluta kvotera män till posten som kommunstyrelsens ordförande och i stället börja premiera kompetens och ta tillvara på hela talangpoolen i Lidköping.

Låt mig och Nya Lidköpingsmoderaterna få försöka skapa nödvändig förändring och ett mer jämställt Lidköping!

Linda Lundström

Lidköpingsmoderaternas nya ledning och kandidat till kommunfullmäktige