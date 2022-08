Bob Dylan och George Harrison i Nicolaikyrkan på Hjulafton

Publicerad onsdag, 10 augusti 2022, 14:57 av Redaktionen

Imorgon torsdag är det Hjulafton i Lidköping. Då är S:t Nicolai kyrka öppen för besök. Det kommer också att vara aktiviteter för barn. Personal kommer att vara på plats som kan berätta om kyrkan och dess historia.

Det har blivit en tradition att fira Hjulafton i denna kyrka, som ju lever mitt i det område som Hjulafton tar i anspråk.

Kl 20 kommer det också att vara en konsert med låtar skriva av George Harrison och Bob Dylan. Rubriken för konserten är I belive in you – My sweet lord. Det är Richard Burén, Annette Jakobsson, Johan Sundström och Jacob Burén och Teodor Burén som kommer att medverka genom sjunga och spela gitarr, bas, och piano

Det är Lidköpings församling som arrangerar konserten och det fri entré. På plats finns även Anders Kjellqvist – präst.